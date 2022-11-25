Игонин: «Ажиотаж к матчу „Зенита“ и „Спартака“ точно есть»

Бывший футболист «Зенита» высказался о матче Кубка России между клубом из Санкт-Петербурга и «Спартаком».

Ажиотаж к этому матчу точно есть. Это одно из самых ярких спортивных событий, несмотря на чемпионат мира. Интересно, как будет развиваться матч.

Сможет ли «Зенит» победить, забив больше трех мячей? Все возможно. В этом противостоянии забивают много мячей. «Зенит» может это сделать, но не думаю, что команда ставит такую задачу. Главное победить. Предотпускное состояние у футболистов не должно повлиять на ход матча. Это будет эмоциональная игра. Раньше были еврокубки, и все играли. У «Зенита» подобраны хорошие футболисты, поэтому я не думаю, что такое состояние повлияет на них.