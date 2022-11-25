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Б. Игнатьев: «Я верю, что Бердыев может вернуться в Премьер-Лигу»

вчера, 19:49

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Я верю, что Бердыев может вернуться в РПЛ. Он наш тренер, который по стечению обстоятельств уехал из страны и работает в Иране. Курбан Бекиевич дает возможность этой стране поглядывать в нашу сторону. Когда в Россию приезжают тренеры из Германии или Италии, они, кроме своей работы, пропагандируют футбол, в который играют в их стране. Бердыев поехал работать за рубежом, потому что он на том этапе своей карьеры был у нас не востребован. Но всем понятно, что мы смотрели на его работу и брали пример. Его квалификация и достижения в России позволяют получить предложение от любой команды РПЛ, мы даже не будем брать «Сочи». И это будет нормально, потому что он своей работой и делом оставил хороший след в нашем футболе.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:06
Многие верят. Но за долгое время вопрос возвращения поднялся только сейчас в Сочи, да и то только на уровне слухов. А до этого почему-то про Бердыева не вспоминали. Значит не все просто с его возвращением в РПЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:58
Вообще то неплохой тренер,может и будет вРПЛ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:58, ред.
Вот и хорошо. КББ обязан тренировать РПЛ, для будущего росфутбола. И я не верю, а сплю и вижу КББ в РПЛ).
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