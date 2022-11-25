Б. Игнатьев: «Я верю, что Бердыев может вернуться в Премьер-Лигу»

Экс-тренер сборной России высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Сочи».

Я верю, что Бердыев может вернуться в РПЛ . Он наш тренер, который по стечению обстоятельств уехал из страны и работает в Иране. Курбан Бекиевич дает возможность этой стране поглядывать в нашу сторону. Когда в Россию приезжают тренеры из Германии или Италии, они, кроме своей работы, пропагандируют футбол, в который играют в их стране. Бердыев поехал работать за рубежом, потому что он на том этапе своей карьеры был у нас не востребован. Но всем понятно, что мы смотрели на его работу и брали пример. Его квалификация и достижения в России позволяют получить предложение от любой команды РПЛ , мы даже не будем брать «Сочи». И это будет нормально, потому что он своей работой и делом оставил хороший след в нашем футболе.