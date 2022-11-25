Кечинов: «Очень много нулевых ничьих, которые не красят чемпионат мира»

Экс-игрок «Спартака» высказался о разочарованиях чемпионата мира в Катаре.

Разочаровало, что Аргентина в 1-м туре не выиграла у Саудовской Аравии. На мой взгляд, это фаворит и претендент на первое место, поэтому для меня это стало неожиданностью. Поражение Германии в матче с Японией тоже стало неожиданностью.

Очень много нулевых ничьих, которые не красят чемпионат мира. Нам, как болельщикам, хочется побольше забитых мячей. В целом для меня сейчас позитивных моментов на чемпионате мира больше, чем отрицательных. Смотря на игру Испании, я наслаждался. В такие моменты понимаешь, в чём смысл футбола — всё доведено до автоматизма.