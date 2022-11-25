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Кечинов: «Очень много нулевых ничьих, которые не красят чемпионат мира»

вчера, 20:27

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разочарованиях чемпионата мира в Катаре.

Разочаровало, что Аргентина в 1-м туре не выиграла у Саудовской Аравии. На мой взгляд, это фаворит и претендент на первое место, поэтому для меня это стало неожиданностью. Поражение Германии в матче с Японией тоже стало неожиданностью.

Очень много нулевых ничьих, которые не красят чемпионат мира. Нам, как болельщикам, хочется побольше забитых мячей. В целом для меня сейчас позитивных моментов на чемпионате мира больше, чем отрицательных. Смотря на игру Испании, я наслаждался. В такие моменты понимаешь, в чём смысл футбола — всё доведено до автоматизма.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16
Все сборные как будто сговорились и намеренно практически ничего не делают на поле. Что случилось с Данией? Они за год постарели что ли или интерес к футболу пропал? Весь матч уныло катали мяч, и за 90 минут сподобились только 1 раз в штангу попасть с метра. Немцы страдали фигнёй весь матч, хорваты и Марокко, вместе с Мексикой и Польшей как будто товарняк играли, лениво раз в полчаса сходят в атаку, не получилось, ну и ладно, 1 очко тоже неплохо.
Пока только французы порадовали, большое удовольствие получил от их игры, ну и Аргентина не смотря не поражение хотя бы что-то пыталась в атаке придумать, эти хотя бы по воротам били.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:19
Валерий, Валерий, ну почему ты говоришь такие глупости, кто тебя тянет за язык, почему ты рассуждаешь так примитивно ? С какого бодуна тебе пришло в голову, что нулевые ничьи не красят ЧМ ? Разве мы не были свидетелями, причём не единожды, что результативная игра порой вызывает бОльшее неприятие, чем пресловутые 0:0 ?...
Гость
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