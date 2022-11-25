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Сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022

вчера, 21:19

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022.

Это стало известно после того, как команды из этой же группы A — Нидерландов и Эквадора сыграли вничью (1:1) во 2-м туре чемпионата мира. У голландцев и эквадорцев по 4 очка перед последним туром, хозяева же турнира не имеют ни одного балла. Таким образом, катарская команда стала первой на турнире, которая не смогла пробиться в 1/8 финала.

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Катар
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:57
Ничего, тпе бывает. Зато теперь будут лучше развивать футбол, ведь поля то есть.
протон
протон
сегодня в 00:36
Считаю что катар нормально выступил, ясное дело сами бы никогда не отобрались, но и 0:7 не проигрывали.
Зачем было писать весь этот бред про купленных игроков сборной Эквадора? Кто-то вообще поверил в эту чушь? И ведь не зря информация появилась всего за день до игры. Парням и так тяжело было, а тут на них дополнительное давление навалилось.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:29
Обидели хозяев, никакого уважения.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
Своеобразное проявление катарского гостеприимства!
Nottrow
Nottrow
вчера в 23:24
Ничего удивительного, самая слабая.
Пирамида
Пирамида
вчера в 22:55
Мама приготовила торт, а я не могу кушать, только гостям можно... .
Пирамида
Пирамида
вчера в 22:52
Шейх Катара:
- Сыночек, что ты пожелаешь?
- Хочу чтобы сборная Катара участвовала на ЧМ но вряд ли.
- не унывай, если Катар не сможет поехать на ЧМ, то ЧМ сам приедет в Катар... .
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:45
Ну,а как по другому?!!!
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:45
Просто денег не хватило на жеребьевку !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:27, ред.
Всегда первые! Это арабские пионЭры.
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Должен же хозяин ЧМ хоть в чём-то быть первым? К тому же, ещё голом отметились впервые за всю историю участия в ЧМ. Так что, лиха беда - начало.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:57
Катар не должен быть в обиде. Они оказались на ЧМ впервые, как хозяева чемпионата. А так своими усилиями, трудом ещё не пробивались...
neukomm
neukomm
вчера в 21:55
Символично)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:22
Наверное болельщикам Катара должно быть очень обидно - за тур до конца и уже тю-тю. Но зато улетать не надо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:21
это было ожидаемо,слабовата еще для ЧМ.
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