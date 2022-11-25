Сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022.
Это стало известно после того, как команды из этой же группы A — Нидерландов и Эквадора сыграли вничью (1:1) во 2-м туре чемпионата мира. У голландцев и эквадорцев по 4 очка перед последним туром, хозяева же турнира не имеют ни одного балла. Таким образом, катарская команда стала первой на турнире, которая не смогла пробиться в 1/8 финала.
Зачем было писать весь этот бред про купленных игроков сборной Эквадора? Кто-то вообще поверил в эту чушь? И ведь не зря информация появилась всего за день до игры. Парням и так тяжело было, а тут на них дополнительное давление навалилось.
Зачем было писать весь этот бред про купленных игроков сборной Эквадора? Кто-то вообще поверил в эту чушь? И ведь не зря информация появилась всего за день до игры. Парням и так тяжело было, а тут на них дополнительное давление навалилось.
- Сыночек, что ты пожелаешь?
- Хочу чтобы сборная Катара участвовала на ЧМ но вряд ли.
- не унывай, если Катар не сможет поехать на ЧМ, то ЧМ сам приедет в Катар... .
- Сыночек, что ты пожелаешь?
- Хочу чтобы сборная Катара участвовала на ЧМ но вряд ли.
- не унывай, если Катар не сможет поехать на ЧМ, то ЧМ сам приедет в Катар... .