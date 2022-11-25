Сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022

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вчера, 21:19

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ -2022.

Это стало известно после того, как команды из этой же группы A — Нидерландов и Эквадора сыграли вничью (1:1) во 2-м туре чемпионата мира. У голландцев и эквадорцев по 4 очка перед последним туром, хозяева же турнира не имеют ни одного балла. Таким образом, катарская команда стала первой на турнире, которая не смогла пробиться в 1/8 финала.