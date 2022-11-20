ФИФА запретила Кейну выходить на матчи ЧМ-2022 с повязкой «One Love»

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вчера, 23:08

ФИФА не разрешила нападающему сборной Англии носить повязку «One Love» («Одна Любовь»), с которой капитан «трёх львов» собирался выходить на матчи чемпионата мира в Катаре в знак борьбы с дискриминацией и в поддержку ЛГБТ -сообщества.

В организации сообщили Футбольной ассоциации Англии ( ФА ) о том, что правила ФИФА запрещают носить данные повязки. Ранее ФА заявляла о том, что готова заплатить штраф, если поступит запрет.