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ФИФА запретила Кейну выходить на матчи ЧМ-2022 с повязкой «One Love»

вчера, 23:08

ФИФА не разрешила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить повязку «One Love» («Одна Любовь»), с которой капитан «трёх львов» собирался выходить на матчи чемпионата мира в Катаре в знак борьбы с дискриминацией и в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В организации сообщили Футбольной ассоциации Англии (ФА) о том, что правила ФИФА запрещают носить данные повязки. Ранее ФА заявляла о том, что готова заплатить штраф, если поступит запрет.

В субботу ФИФА выпустила альтернативные повязки с различными лозунгами.

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