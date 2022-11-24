Роналду пел гимн Португалии перед матчем ЧМ с Ганой со слезами на глазах

Нападающий Криштиану Роналду не смог сдержать эмоции во время гимна Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.
Роналду исполнял гимн своей страны со слезами на глазах.
|Португалия3 : 2Гана
|Матч завершен
Нападающий Криштиану Роналду не смог сдержать эмоции во время гимна Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.
Роналду исполнял гимн своей страны со слезами на глазах.
Однозначно Легенда.
Можно по-разному относиться к Роналду, и он действительно не идеален, но то что он истинный фанат игры в футбол отрицать глупо.
Слушайте, люди разные бывают, воспринимайте его просто как футболиста, а футболист он выдающийся как ни прикинь, можно сказать гениальный. Ну есть у него вот это нытье и показушность как кажется возможно, нам со стороны. Но талантливые люди они все малость того.
Роналду реально великий футболист и может иметь свое мнение и свои поступки и перед футболистами и перед тренерами, не говоря уж о наших знатоках. Есть такое послание - Невежество рождает необычайную смелость в суждениях.
Однозначно Легенда.
Можно по-разному относиться к Роналду, и он действительно не идеален, но то что он истинный фанат игры в футбол отрицать глупо.
Слушайте, люди разные бывают, воспринимайте его просто как футболиста, а футболист он выдающийся как ни прикинь, можно сказать гениальный. Ну есть у него вот это нытье и показушность как кажется возможно, нам со стороны. Но талантливые люди они все малость того.
Роналду реально великий футболист и может иметь свое мнение и свои поступки и перед футболистами и перед тренерами, не говоря уж о наших знатоках. Есть такое послание - Невежество рождает необычайную смелость в суждениях.
Актёр высшего класса.
Актёр высшего класса.