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Роналду пел гимн Португалии перед матчем ЧМ с Ганой со слезами на глазах

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Рафаэль Хабибуллин 2
Рафаэль Хабибуллин 2
сегодня в 05:50
Если ты испытываешь негатив к тому или иному игроку, не понимаю зачем заходить в ленту новости по нему и писать там грязь . Комплекс какой то наверное.
SonicStar
SonicStar ответ СARNAGE (раскрыть)
сегодня в 03:30
Так там хотя бы можно понять, проиграть в финале обидно. А вот после матчей бросать со злостью капитанскую повязку это не приемлемо
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:32
Две соринки попали
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Очевидно, что плачет, потому что это вероятно последний крупный турнир для него.
Однозначно Легенда.

Можно по-разному относиться к Роналду, и он действительно не идеален, но то что он истинный фанат игры в футбол отрицать глупо.

Слушайте, люди разные бывают, воспринимайте его просто как футболиста, а футболист он выдающийся как ни прикинь, можно сказать гениальный. Ну есть у него вот это нытье и показушность как кажется возможно, нам со стороны. Но талантливые люди они все малость того.

Роналду реально великий футболист и может иметь свое мнение и свои поступки и перед футболистами и перед тренерами, не говоря уж о наших знатоках. Есть такое послание - Невежество рождает необычайную смелость в суждениях.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 22:34
Месся тоже плакала,только после финалов с Чили😂
dok66
dok66
вчера в 22:28
Думаю это искренние эмоции - играть за свою страну на ЧМ . Вот только по такой игре , как сегодня , вряд ли что либо светит . Дай бог если из группы выйдут .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:04
Плакса гадала :Дадут пеналь,или нет.Грызли сомнения и слёзы сами катились по напомаженным щекам.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:52
С ним работают профессионалы, его этому учили и учат.
Актёр высшего класса.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:26, ред.
... зная, что его снимают. Эмоции фальшивые, рассчитанные на публику. Как говорил Станиславский, "не верю". После матча, когда шёл по полю, смотрел на табло и на себя крупным планом - мол, как я выгляжу. Пренеприятнейшая личность.
shur
shur
вчера в 21:15
...ветка по "особому любящих" Рона почетателей ....
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:24
плачет кристинка
Elliada
Elliada
вчера в 20:18
Первым делом начинающего актера учат показывать эмоции. Заплакать можно по желанию. Это не значит, что он чувствует что-то. Игра на публику
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:53
Рон среди подозреваемых в гомофилии в первых рядах.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:50
Явно переживал, что его выперли из МЮ... Поделом ..
pomor45
pomor45
вчера в 19:49, ред.
Если есть такие эмоции, значит о возрасте говорить не приходится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:43
Португалы красавцы не то, что фрицы, закрыв пасти требовали гейев.
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