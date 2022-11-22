Три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда

В первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией три гола аргентинцев были отменены из-за офсайда.
Два незасчитанных мяча были зафиксированы у нападающего Лаутаро Мартинеса, ещё один — у форварда Лионеля Месси.
Счёт в матче на 10-й минуте с пенальти открыл Лионель Месси.
Ну а так что, так если есть правила футбола, и часть тела которой можно забить попадает в офсайд, то и гол засчитывать нельзя. Плечом забивал Балотелли например. Да дотошно, но это честная игра, либо изменять критерии, либо играть по этим правилам. С ВАР хотя бы таких убийств как в Финале ЛЧ Ювентус Ливерпуль в 85м не будет, и голов с офсайда как у Рамоса во втором финале с Атлетико. Я за справедливость и правила:)
Ну а так что, так если есть правила футбола, и часть тела которой можно забить попадает в офсайд, то и гол засчитывать нельзя. Плечом забивал Балотелли например. Да дотошно, но это честная игра, либо изменять критерии, либо играть по этим правилам. С ВАР хотя бы таких убийств как в Финале ЛЧ Ювентус Ливерпуль в 85м не будет, и голов с офсайда как у Рамоса во втором финале с Атлетико. Я за справедливость и правила:)