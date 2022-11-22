Три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда

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вчера, 13:52

В первом тайме матча 1-го тура ЧМ -2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией три гола аргентинцев были отменены из-за офсайда.

Два незасчитанных мяча были зафиксированы у нападающего , ещё один — у форварда .

Счёт в матче на 10-й минуте с пенальти открыл Лионель Месси.