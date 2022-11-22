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Три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда

вчера, 13:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

В первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией три гола аргентинцев были отменены из-за офсайда.

Два незасчитанных мяча были зафиксированы у нападающего Лаутаро Мартинеса, ещё один — у форварда Лионеля Месси.

Счёт в матче на 10-й минуте с пенальти открыл Лионель Месси.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:19
)
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:16
Судья на VAR в матче Аргентина - Саудовская Аравия😂😂😂
richi
richi
вчера в 18:08
Какие же это не засчитанные голы? Это офсайды -нарушения правил.
minai
minai
вчера в 17:25
Оказывается, саудиты мастера искусственного офсайда.
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:29
Странное судейство на чемпионате.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 15:15
хочешь сказать судья не помогал сегодня аргентине? левая пена и куча карточек не нужных
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:15
Меська так и не понял что пора уходить!!!!!
ATG
ATG
вчера в 15:06, ред.
И вот зачем Нам такой футбол? Футбол при котором лешают болельщиков голов из-за пары сантиметров
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:55
Похоже Арабы купили Месси .
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:49
Как это сильно бьёт по нервам футболистов, три отменённых гола, ужас.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:25
Чудеса начинают происходить. Но еще можно, например, пересмотреть VAR, отменить офсайды, засчитать отмененные голы - и Аргентина вновь поведет в счете.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:18
Все эти рекорды рядом не стояли с рекордами из хоккея.
alexgurzan
alexgurzan ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 14:16
.
shlomo
shlomo
вчера в 14:15
Надо менять правила! О каком атакующем футболе может идти речь с такими офсайдами? Вне игры должно быть по стопе ноги. Игра должна быть с преимуществом атаки, а не схемой по поимке части тела нападающего....с ума сойти, Лаутаро попал в офсайд плечом только, хотя он забил ногой. Не говорю что это неправильно, но офигеть просто, там реально сантиметры. Индзаги в свое время было попроще...

Ну а так что, так если есть правила футбола, и часть тела которой можно забить попадает в офсайд, то и гол засчитывать нельзя. Плечом забивал Балотелли например. Да дотошно, но это честная игра, либо изменять критерии, либо играть по этим правилам. С ВАР хотя бы таких убийств как в Финале ЛЧ Ювентус Ливерпуль в 85м не будет, и голов с офсайда как у Рамоса во втором финале с Атлетико. Я за справедливость и правила:)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:10
Ждем еще 50 - 60 различных рекордов на этом ЧМ. Шейхи с Инфантино кайфуют.
Arineh
Arineh
вчера в 14:01
Есть еще второй тайм, забьют.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 14:00
гном совсем не видит что ли что метровый офсайд,куда отдаёт,так же ди мария летит в офсайде нихрена видит больше,прям бестолково всё это
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 13:59
Все по делу... датчики на них так что тут комп решает а не судьи...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:57
Владеют искусством офсайда !)
LOpp
LOpp
вчера в 13:54
так часто в офсайд даже Сычев не попадал
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