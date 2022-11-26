Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира и обошёл Зидана

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.
Француз оформил дубль в матче 2-го тура ЧМ-2022 с Данией (2:1) и, таким образом, забил уже 7 мячей на мундиалях. Столько же из действующих игроков у Лионеля Месси и Луиса Суареса. Из игроков своей сборной Мбаппе обошёл Тьерри Анри (6 голов), а также Мишеля Платини и Зинедина Зидана (у них по 5 забитых мячей).
ход времени не остановить
ход времени не остановить
Единственная ошибка по моему мнению, которую совершил Мбапе это не переход в Реал.
А так он очень хороший нап. Было бы круто наблюдать их замес с Холандом на клубном уровне. Но с ПСЖ такое не получится.
А вообще он реально крут и на этом ЧМ ему нет конкурентов.
Франция постоянно поставляет суперигроков! 1984 год - Платини. а дальше - Папен, Зидан, Тюрам, Анри, Тигана, Бензема ...
Мбаппе - бриллиант!
Единственная ошибка по моему мнению, которую совершил Мбапе это не переход в Реал.
А так он очень хороший нап. Было бы круто наблюдать их замес с Холандом на клубном уровне. Но с ПСЖ такое не получится.
А вообще он реально крут и на этом ЧМ ему нет конкурентов.
Франция постоянно поставляет суперигроков! 1984 год - Платини. а дальше - Папен, Зидан, Тюрам, Анри, Тигана, Бензема ...
Мбаппе - бриллиант!