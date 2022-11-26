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Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира и обошёл Зидана

вчера, 21:42
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

Француз оформил дубль в матче 2-го тура ЧМ-2022 с Данией (2:1) и, таким образом, забил уже 7 мячей на мундиалях. Столько же из действующих игроков у Лионеля Месси и Луиса Суареса. Из игроков своей сборной Мбаппе обошёл Тьерри Анри (6 голов), а также Мишеля Платини и Зинедина Зидана (у них по 5 забитых мячей).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:08
дорогу молодым !
ход времени не остановить
амурец
амурец
сегодня в 06:23
Да уж молодец думается он и рекорд Клозе побьет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:34
Молодец паренёк. Удачи тебе и всё ещё впереди.
протон
протон
сегодня в 00:46
Мбаппе похоже французская версия Пеле
Единственная ошибка по моему мнению, которую совершил Мбапе это не переход в Реал.
А так он очень хороший нап. Было бы круто наблюдать их замес с Холандом на клубном уровне. Но с ПСЖ такое не получится.
А вообще он реально крут и на этом ЧМ ему нет конкурентов.
Франция постоянно поставляет суперигроков! 1984 год - Платини. а дальше - Папен, Зидан, Тюрам, Анри, Тигана, Бензема ...
Мбаппе - бриллиант!
uxnfq7ybr8u6
uxnfq7ybr8u6
сегодня в 00:32
Мбаппе больше думает о команде...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:36
Уже нет
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:58
В 23 года уже догнал Месси...в принципе не удивительно, аргентинец в сборной был часто нулевым.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ League1 (раскрыть)
вчера в 22:55
Также как и португальская истеричка. До сип пор задаюсь вопросом, что он там такого судьям сделал, что главный назначил пенальти за нырок португальской истерички, а судьи на ВАР решили даже не просматривать. Видимо, он арбитра неплохо удовлетворил.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:55
Ещё один гол и нарцисса догонит, который по липовым пенальти забивает. Но по золотым бутсам Мбаппе не догонит Мессию.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:44
Молодец какой,удачи в дальнейшем.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:39
Догонит ли он Мирослава Клозе и Луис Роналдо?!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:39
Теперь Месси пусть обгоняет)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:33
Похоже француз теперь долго будет единоличным рекордсменом, конкурентов ему не видно
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 22:31
Позор месси 6 мячей у него, ноль у Мбаппе
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:13
Голов хоть и больше но до Зидана как пешком до луны!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:05
Зато Зидан был настоящим лидером сборной и не был нытиком в отличие от Кильянушки
League1
League1
вчера в 22:00
Ну надо же. Меська такой абсолютный слабак в сборной. А на чемпионатах мира свою стату на пенальтях с саудовскими аравиями за ушки притянул.
Nazi
Nazi
вчера в 22:00
Надо догонять Клозе, вот Фонтена вряд ли, на одном турнире то..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:57
Пусть Мбаппе посмотрит голы Форлана, Мюллера, голы, которые значат многое в истории футбола, а не голы Месси, пустые голы, как сегодня
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
У Месси сегодня есть шанс оторваться!
4a62aakj76be
4a62aakj76be
вчера в 21:45
Молодец результат очень хороший
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