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Месси сравнялся с Роналду и Марадоной по голам на чемпионатах мира

вчера, 23:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира.

Форвард забил мяч в ворота мексиканцев во 2-м туре ЧМ-2022. У обоих футболистов по 8 забитых мячей на мундиалях. Столько же мячей у Диего Марадоны. Месси и Марадона смогли сделать это за 21 матч, у Роналду получилось за 18 игр.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 09:04
Он их ещё и обгонит. Гыгыгы
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:33
Оба не стОят мизинца левой ноги великого Диего!
Karkaz
Karkaz ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 08:24
А Рон в МЮ и в сборной сколько играл крайнего полузащитника. Месси давно? Года 3-4. Лучшие годы он в атаке играл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:41
Роналду - ярко выраженный форвард , Месси же по сути давно играет в полузащите. И то что Лео не отстает - честь ему и хвала.
Johnes
Johnes ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 07:35
Если сыграет на шестом по счету ЧМ
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:01
Роналду должен забивать и опять уйти в отрыв от Месси
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:54
Соперничество с Роналду придает сил.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
сочетает приятное с полезным ! )
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 02:50
Кликаешь на «Диего Марадоны» и видишь, что ему 62 года, не смотря на то, что скончался в 60
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:49
Гном всегда догоняющий. Вечно второй после Роналду.
monah-10
monah-10 ответ Крымский Мост (раскрыть)
сегодня в 00:39
Коэффицент полезности, как в хоккее считают. Это более правильно, но как считать, в хоккее игроки пр две три минуты на поле, вот из за их нахождения и считается полезность. Но что то придумать и для футбола надо, согласен.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:31
Самое главное, личная статистика, что бы они ни болтали.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:19
А кому Месси забивал помимо Мексики и СА кто-нибудь помнит?
Крымский Мост
Крымский Мост
сегодня в 00:11
По голам сравнялись. Жаль, что качество голов не учитываются. Из 8-ми голов Роналду 3 с пенальти, а у Месси только 1 гол с пенальти. Интересно также посмотреть на статистику голевых передач. Не только Месси и Роналду, а общую. Вообще, не важно сколько голов забили, а какую пользу принесли команде.
протон
протон
сегодня в 00:07
Молодец, Лионель! Но не останавливайся на достигнутом! Успехов тебе и дальше!
Можно было еще отметить, что общий рекорд по матчам на ЧМ у Лотара Маттеуса (25 матчей) , если Аргентина с Месси дойдёт до финала, то побьет его.

Месси сейчас с 21 матчем делит 4 место с Марадоной, Змудой, Зеелером, 3 место у Паоло Мальдини -23 матча, 2 место у Мирослава Клозе- 24 матча
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:03
Подаренный пенальти гол Роналду не считается.Месси обгонит их обоих,Мбаппе обгонит их троих,Норвежец обгонит их четверых,одни гонки
Обе команды вкладывались на 170,молодцы все.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:02
Очоа сегодня подвёл всех адептов нарцисса 😀
DEIVID_353
DEIVID_353
сегодня в 00:00
Если португал продолжит усердно удовлетворять судей, то гном его никогда не догонит.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
вчера в 23:56
Вот ещё одно противостояние между Месси и Роналду.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:55
Первая относительно сильная сборная кому Месси забил, это Мексика.
Гол вышел хорошим. Очоа как никогда подвел
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 23:45
А симулянт кто?!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 23:37
Обойдет он симулянта
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