Месси сравнялся с Роналду и Марадоной по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира.
Форвард забил мяч в ворота мексиканцев во 2-м туре ЧМ-2022. У обоих футболистов по 8 забитых мячей на мундиалях. Столько же мячей у Диего Марадоны. Месси и Марадона смогли сделать это за 21 матч, у Роналду получилось за 18 игр.
Можно было еще отметить, что общий рекорд по матчам на ЧМ у Лотара Маттеуса (25 матчей) , если Аргентина с Месси дойдёт до финала, то побьет его.
Месси сейчас с 21 матчем делит 4 место с Марадоной, Змудой, Зеелером, 3 место у Паоло Мальдини -23 матча, 2 место у Мирослава Клозе- 24 матча
Можно было еще отметить, что общий рекорд по матчам на ЧМ у Лотара Маттеуса (25 матчей) , если Аргентина с Месси дойдёт до финала, то побьет его.
Месси сейчас с 21 матчем делит 4 место с Марадоной, Змудой, Зеелером, 3 место у Паоло Мальдини -23 матча, 2 место у Мирослава Клозе- 24 матча
Обе команды вкладывались на 170,молодцы все.
Обе команды вкладывались на 170,молодцы все.
Гол вышел хорошим. Очоа как никогда подвел
Гол вышел хорошим. Очоа как никогда подвел