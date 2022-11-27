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Сборная Бразилии имеет наибольший шанс на победу на чемпионате мира

вчера, 09:10

Статистический портал Opta оценил вероятность победы сборных на чемпионате мира в Катаре.

Бразилия — 21,23%

Франция — 13,12%

Англия — 11,41%

Испания — 10,87%

Аргентина — 9,37%

Примечательно, что другой статистический портал назвал наиболее вероятным финал чемпионата мира между сборными Бразилии и Франции.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:30
Бразилии могут подарить кубок мира неуверенный игра сборной Франции. Возрастные сборная Бельгии и Хорватии и дохлая игра сборной Германии.
Если бы один из этих сборной играл на уровне 2018 году Бразилии вообще не было бы шанса дальше 1/4 финала.
AlVi77
AlVi77
вчера в 15:29
Перед стартом 20%+ аргентине давали. Стоило филимонуться, так усë, вива бразилия. Ну ничего, завтра сборная альпийских лугов и шоколада натянет Неймара и запоют вмва Испания, пока тем Япония не напихает. Канада чемпион!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:33
Про Ришарлисона забыл.
С нападением там как раз таки всё норм, а вот с защитой да, немцы/французы им навтыкают.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:26
Бразилия скорее не выйдет и в полуфинал,ты прав.
За бывшие заслуги постоянно их пиарят.
Пока самые сильные это Испания и Франция,но Германия может стать ЧМ,так как этот проигрыш их мотивирует очень сильно,как мотивировала Аргентину,как они вчера играли на смерть.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:59
Не понимаю на чём основана вера в Бразилию. У них напрочь отсутствует центр поля. Там кроме Каземиро нет ни одного топового игрока, да и бывший игрок Реала вряд ли улучшил свои навыки, перейдя в МЮ. Впереди Неймар и нестабильные Винисиус и Жезус - всё.
Любая организованная сборная отправит их домой. Будь то Испания или Бельгия. Англичане в первом туре тоже повеселились, а потом ничего не могли противопоставить США. Не уверен, что Бразилия пройдёт дальше четвертьфинала.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:53
Без Неймара не..., не имеет.
Храневец
Храневец
вчера в 13:23
Как в песне - Все еще впереди !
Johnes
Johnes ответ Live_r_pool (раскрыть)
вчера в 12:00
Такой хороший, романтичный пост. Я тоже не против такого финала, но с обратным исходом.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 11:09
Посмотрим как сыграет Германия и Испания сегодня...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:08
Эта статистика ни о чём не говорит., всё ещё впереди.
dok66
dok66
вчера в 11:04
Это пока игра идет в группах . Когда игры пойдут на вылет , все еще может поменяться .
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:54
Судя по игре, которую показали уже все сборные, то так оно и есть
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 10:25, ред.
Не фанат Месси, хотя признаю его заслуги, он невероятен и один из лучших за все время, но Рон по духу близок, его работоспособность, физические данные, упорство, менталитет и трудоспособность вот уже на протяжении многих лет помогает ему оставаться в числе лучших, и у него нету божественного таланта как у Месси. Рон простой парень из Мадейры, без таланта, он располагает к себе обычных парней своей историей. Оба невероятны и каждый из них заслужил кубок чемпиона мира, но буду болеть за Рона чуть больше.
Он очень критичен к себе, у него много спросов с себя в первую очередь, он по духу победитель и всегда стремится это доказать, да, у него сейчас спад небольшой, но уверен, что он покажет себя во всей красе на ЧМ.
Как истинный болельщик футбола, хочу финала Португалия - Аргентина, чтоб Рон и Месси отличились, а в серии пенальти выиграли Португальцы✊
Лично мое мнение, ничего не имею против других команд, всем сборным удачи и красочной игры!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 09:59
Бразильцам и испанцам не нужно сыгрываться, а французы просто на голову всех сильнее по составу
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 09:59, ред.
Все эти вероятные прогнозы не более чем для той части аудитории кто делает ставки... Для подогрева. Для опустошения карманов. Одна игра и Германия в ауте, вторая игра и Англия тоже в ауте .. и наоборот, возвысили Бразилию из-за одной игры... Бред
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:50
Все может быть,еще играть и играть.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 09:37
Смешно. Как можно делать прогнозы по одной-две игре? В плей-офф более менее можно какие-то прогнозы составлять.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:33
Рано еще делать такие выводы!!! Многие команды попадая в плей-офф переобуваются и играют иначе,чем в группах,некоторые входят в кураж и их остановить тяжело,так как другие ставки!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:26
Бразильцев несколько переоценивают, а испанцев недооценивают.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:22
По игре пока не видно, французы гораздо ближе
Kolenok
Kolenok
вчера в 09:20
Они и дома высокие шансы имели,пока немцев не встретили!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:18
Забавные игры с цифрами, не более того.
Gahi
Gahi
вчера в 09:15
Шансы у каждой команды будут хорошими, кто видит в плей-офф. Удачи
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