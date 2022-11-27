Сборная Бразилии имеет наибольший шанс на победу на чемпионате мира

Статистический портал Opta оценил вероятность победы сборных на чемпионате мира в Катаре.
Бразилия — 21,23%
Франция — 13,12%
Англия — 11,41%
Испания — 10,87%
Аргентина — 9,37%
Примечательно, что другой статистический портал назвал наиболее вероятным финал чемпионата мира между сборными Бразилии и Франции.
Он очень критичен к себе, у него много спросов с себя в первую очередь, он по духу победитель и всегда стремится это доказать, да, у него сейчас спад небольшой, но уверен, что он покажет себя во всей красе на ЧМ.
Как истинный болельщик футбола, хочу финала Португалия - Аргентина, чтоб Рон и Месси отличились, а в серии пенальти выиграли Португальцы✊
Лично мое мнение, ничего не имею против других команд, всем сборным удачи и красочной игры!
Он очень критичен к себе, у него много спросов с себя в первую очередь, он по духу победитель и всегда стремится это доказать, да, у него сейчас спад небольшой, но уверен, что он покажет себя во всей красе на ЧМ.
Как истинный болельщик футбола, хочу финала Португалия - Аргентина, чтоб Рон и Месси отличились, а в серии пенальти выиграли Португальцы✊
Лично мое мнение, ничего не имею против других команд, всем сборным удачи и красочной игры!