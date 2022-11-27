Сборная Бразилии имеет наибольший шанс на победу на чемпионате мира

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вчера, 09:10

Статистический портал Opta оценил вероятность победы сборных на чемпионате мира в Катаре.

Бразилия — 21,23%

Франция — 13,12%

Англия — 11,41%

Испания — 10,87%

Аргентина — 9,37%

Примечательно, что другой статистический портал назвал наиболее вероятным финал чемпионата мира между сборными Бразилии и Франции.