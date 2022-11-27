Де Рон: «Миранчук — прекрасный игрок. Он показывает это в „Торино“»

Полузащитник «Аталанты» поделился мнением о хавбеке «Торино» , с которым он выступал в команде из Бергамо.

Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово. У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает.