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Де Рон: «Миранчук — прекрасный игрок. Он показывает это в „Торино“»

вчера, 11:42

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился мнением о хавбеке «Торино» Алексее Миранчуке, с которым он выступал в команде из Бергамо.

Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово. У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:04
Может чуть Характера не хватило, Может тренер не до конца оценил. Я Думал в Аталанте должен заиграть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:48
В Аталанте просто его не оценили.
Гость
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