«Это хулиганское поведение». Мирзоян — о драке в игре «Зенита» и «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Команды играли и не смогли забить. И дело не в том, что не настроились. Они играли и отдавались игре настолько, насколько могли. А то что голов не было, значит, не пошли.