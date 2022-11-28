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«Это хулиганское поведение». Мирзоян — о драке в игре «Зенита» и «Спартака»

сегодня, 00:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Команды играли и не смогли забить. И дело не в том, что не настроились. Они играли и отдавались игре настолько, насколько могли. А то что голов не было, значит, не пошли.

После матча был скандал, который не красит ни одну команду. Эмоции где-то возобладали, и это недопустимо. КДК разберётся в этой ситуации. Там были наказаны игроки и с одной, и с другой стороны. Судья не упускал нить игры. Но, возможно, в некоторых ситуациях нужно было быть пожёстче в процессе матча с игроками. И тогда этой ситуации могло и не быть. Это хулиганское поведение.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
сегодня в 05:44
Штраф и исключение обоих клубов из нынешнего розыгрыша кубка, ну или как вариант-лесопавал, энергию на благое дело направить
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:03
Зачинщики были со стороны голубых, было видно на повторе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:12
По хулиганке и сроки раздадут.
Кому 5 игр, а кому парочку. Условно...
nww37yzmjce6
nww37yzmjce6
сегодня в 00:27
Такой футбол нам не нужен
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