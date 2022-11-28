«Это хулиганское поведение». Мирзоян — о драке в игре «Зенита» и «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).
Команды играли и не смогли забить. И дело не в том, что не настроились. Они играли и отдавались игре настолько, насколько могли. А то что голов не было, значит, не пошли.
После матча был скандал, который не красит ни одну команду. Эмоции где-то возобладали, и это недопустимо. КДК разберётся в этой ситуации. Там были наказаны игроки и с одной, и с другой стороны. Судья не упускал нить игры. Но, возможно, в некоторых ситуациях нужно было быть пожёстче в процессе матча с игроками. И тогда этой ситуации могло и не быть. Это хулиганское поведение.
Кому 5 игр, а кому парочку. Условно...
Кому 5 игр, а кому парочку. Условно...