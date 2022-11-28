Галактионов: «С положительными эмоциями завершаем календарный год»

Главный тренер «Локомотива» высказался о победе своей команды над «Пари НН» в Кубке России (3:1).

Думаю, что сегодняшняя победа очень важна и с точки зрения эмоциональной составляющей, и по организации игры. С положительными эмоциями завершаем календарный год. Я сказал нашим футболистам, что мы задолжали болельщикам. А к ним я уже причисляю и себя, потому что мы уже приступили к работе вместе. Очень важно было сыграть дисциплинированно, организованно. Мы нацеливали всех на максимальную отдачу. Были моменты, когда на это стоило обратить внимание. Мы очень довольны сегодня. Во многих моментах, особенно во втором тайме, целостности не получилось. Как только мы ускорили движение мяча, быстроту мышления, мы забили хорошие голы, проводили хорошие комбинации. Уровень готовности на сегодня не позволяет играть энергозатратно всю игру. Эти компоненты мы обязательно подтянем.

Во втором тайме мы стратегически подсели немного ниже, с точки зрения отбора мяча, старались играть на контратаках. Я думаю, что полностью оправдал себя наш план стратегии. Вопрос другой, что мы пропустили совсем необязательный мяч. Здесь уже индивидуальная ошибка, которую мы разберём. Но мы уже сказали нашим игрокам, что их сегодняшняя реакция на этот пропущенный гол нам понравилась, потому что они были расстроены в раздевалке. Команда была единым целым с точки зрения организации игры, с точки зрения своих бойцовских качеств. Это очень важно сегодня.