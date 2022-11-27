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Песьяков: «Очень доволен результатами „Ростова“ в первой половине сезона»

вчера, 23:49

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о результатах команды в первой части сезона.

Будет ли усиливаться «Ростов» в зимнее трансферное окно? Сложно сказать, вопрос не по адресу, лучше спрашивать руководство.

Как оцениваю состояние? Могло быть и лучше, но в целом нормально. Когда полностью восстановлюсь? Ну, мы форсировали, но в идеале через неделю. Нормально было играть, достаточно комфортно.

Очень доволен результатами в первой половине. Да, могло быть немного лучше, но все равно доволен.

Можно ли бороться за медали? Это вопрос селекции. Если мы сохраним всех наших лидеров, все возможно. Выполнили задачу не вылететь. (Смеется.) Ну, у нас 35 очков, вроде не вылетают с таким количеством.

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b2n8t8ejbwq9
b2n8t8ejbwq9
сегодня в 04:25
Мало кто ожидал такой прыти от Валериной банды
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:45
Валера создал боеспособный коллектив
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Главное что бы вторая половина прошла не хуже!
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