Песьяков: «Очень доволен результатами „Ростова“ в первой половине сезона»

Голкипер «Ростова» высказался о результатах команды в первой части сезона.

Будет ли усиливаться «Ростов» в зимнее трансферное окно? Сложно сказать, вопрос не по адресу, лучше спрашивать руководство.

Как оцениваю состояние? Могло быть и лучше, но в целом нормально. Когда полностью восстановлюсь? Ну, мы форсировали, но в идеале через неделю. Нормально было играть, достаточно комфортно.

Очень доволен результатами в первой половине. Да, могло быть немного лучше, но все равно доволен.

Можно ли бороться за медали? Это вопрос селекции. Если мы сохраним всех наших лидеров, все возможно. Выполнили задачу не вылететь. (Смеется.) Ну, у нас 35 очков, вроде не вылетают с таким количеством.