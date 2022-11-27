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Радченко: «Драка между командами смазала концовку такого хорошего матча»

вчера, 23:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о массовой драке в матче Кубка России между петербуржцами и москвичами (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Понимал, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет таким трудным и в игровом, и в эмоциональном плане. Потому что такие игры особенные, это принципиальные соперники, они дали друг другу бой. Я считаю, что матч получился и оправдал свои ожидания.

Драка между командами смазала концовку такого хорошего матча. Но это эмоции, которые еще раз доказывают, что в этой игре никто не собирался уступать друг другу. Такие эпизоды встречаются в футболе очень редко – когда такое количество игроков на протяжении долгого промежутка времени дерутся.

РФС разберется с этой ситуацией и применит санкции к виновным. Не могу сказать точно, кого накажут – игроков или клубы или и тех, и тех. Удалили много футболистов.

Непонятно, нужно было Малкома удалять или нет, надо смотреть повтор в этом эпизоде. На матче был ВАР, а у судьи были наушники, поэтому в моменте с дракой должны были грамотно разобраться.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:35
Да ладно, Димон, как будто сам не был в такой ситуации!
ABir
ABir
вчера в 23:58
Не надо теперь ничего советовать, пусть во всем разберётся КДК, без комментариев клубов и специалистов, и накажет всех виновных адекватно их проступкам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:56
Сама игра как раз была не очень... драка её только украсила...
Гость
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