В Шотландии намерены ограничить число ударов головой до и после матчей

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вчера, 18:39

В чемпионате Шотландии футболистам могут запретить отрабатывать удары головой до и после матчей.

В этой связи клубам Шотландии порекомендовали сократить тренировки удара головой до одной еженедельной тренировочной сессии. Данная мера стала реакцией на исследования доктора Уильяма Стюарта из Университета Глазго. Ученый вместе со своей командой установил, что футболисты в 3,5 раза чаще умирают из-за болезней головного мозга, а также у них часто выявляют деменцию. Это связывают с частыми ударами головой по мячу во время тренировок.

Ранее о подобной мере упоминалось и в контексте английского футбола.