В Шотландии намерены ограничить число ударов головой до и после матчей

В чемпионате Шотландии футболистам могут запретить отрабатывать удары головой до и после матчей.
В этой связи клубам Шотландии порекомендовали сократить тренировки удара головой до одной еженедельной тренировочной сессии. Данная мера стала реакцией на исследования доктора Уильяма Стюарта из Университета Глазго. Ученый вместе со своей командой установил, что футболисты в 3,5 раза чаще умирают из-за болезней головного мозга, а также у них часто выявляют деменцию. Это связывают с частыми ударами головой по мячу во время тренировок.
Ранее о подобной мере упоминалось и в контексте английского футбола.
Хлеба и зрелищ требовали римляне. Прогресс, сегодня футбол это та же арена, а футболисты те же гладиаторы, из покупают, продают и заставляют приносить прибыль власть имущим. ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ !!!!
Хлеба и зрелищ требовали римляне. Прогресс, сегодня футбол это та же арена, а футболисты те же гладиаторы, из покупают, продают и заставляют приносить прибыль власть имущим. ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ !!!!
Так что всё это может легко оказаться пшиком..)
Из универа Глазго поступила лишь рекомендация для всего изложенного, да и не могут рекомендации этого учреждения быть юридически обязывающими для подобных решений..
Так что всё это может легко оказаться пшиком..)
Из универа Глазго поступила лишь рекомендация для всего изложенного, да и не могут рекомендации этого учреждения быть юридически обязывающими для подобных решений..
Любой спортсмен в целом немного глупее обычного человека. Но это закон жизни.
Любой спортсмен в целом немного глупее обычного человека. Но это закон жизни.