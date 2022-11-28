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В Шотландии намерены ограничить число ударов головой до и после матчей

вчера, 18:39

В чемпионате Шотландии футболистам могут запретить отрабатывать удары головой до и после матчей.

В этой связи клубам Шотландии порекомендовали сократить тренировки удара головой до одной еженедельной тренировочной сессии. Данная мера стала реакцией на исследования доктора Уильяма Стюарта из Университета Глазго. Ученый вместе со своей командой установил, что футболисты в 3,5 раза чаще умирают из-за болезней головного мозга, а также у них часто выявляют деменцию. Это связывают с частыми ударами головой по мячу во время тренировок.

Ранее о подобной мере упоминалось и в контексте английского футбола.

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Все комментарии
barca200885
barca200885 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:54
И засчитывать голы только в очко.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:09
В древнем Риме гладиаторы насмерть бились на аренах,
Хлеба и зрелищ требовали римляне. Прогресс, сегодня футбол это та же арена, а футболисты те же гладиаторы, из покупают, продают и заставляют приносить прибыль власть имущим. ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ !!!!
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:04
какие хитрые Шотландцы
Шуnя771
Шуnя771 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 21:56
За правильные слова соккер не банит. это литературное слово - 2аст!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:54
Это известно давно - боксеры, футболисты... деменция...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:51
Всего один вопрос учёным: а сколько раз надо ударить головой по мячу, чтобы НЕ заболеть ? А количество стаканов виски не собираются ограничить одним или двумя ? От злоупотребления алкоголем умирают в сотни, тысячи раз больше. Кто-нибудь из умников не подсчитывал ? А зря. Если заняться нечем, подсчитали бы. Может, и получили тогда Шнобелевскую премию.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:36
Люди умирают не дойдя до этого
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:33
Каски одевайте
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:11
Нечем думать. Всё отбито футбольным мячом.
pomor45
pomor45
вчера в 21:09
Надо изучить, почему дятлы от этого не страдают, а так по делу. Англичане придумали самую идиотскую, противоестественную для человеческого организма, крайне для него травмоопасную игру. Мяч гоняют тем, на чём надо ходить и бегать, а предназначенными для этой работы руками, пользоваться запрещено. Головой надо думать, а ею в футболе бьют по мячу и отражают ею мощные удары. Результаты в виде ущерба здоровью не заставляют себя ждать. Но, в человеческом мире именно самые идиотские идеи оказываются наиболее живучими. И это существо умудрились назвать Homo sapiens. Какой же это Человек Разумный? Дурак полный, идиот!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:43
Вспоминается серия в Южном парке про сарказмобол.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:15
Я же говорю, что футбол хотят превратить в балет, потом скажут ногой играть нельзя, потом мяч не должен попадать в грудь вообщем всё для геев.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:58
И до этого дойдет? Вот если в футбол играли бы в 14-ом веке, 100% дали бы красную.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:49
Эх, чего только не придумают...
баск
баск
вчера в 19:42
В тексте Skysports нет слова "запретить" и не указано, кто именно и с какого момента ввёл некие "новые ограничивающие правила".

Так что всё это может легко оказаться пшиком..)
Из универа Глазго поступила лишь рекомендация для всего изложенного, да и не могут рекомендации этого учреждения быть юридически обязывающими для подобных решений..
adekvat
adekvat
вчера в 19:15
Правильно, еще в боксе удары по голове надо запретить. Куда катится европа в о п у можно по голове нельзя.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:00
По моему, голы головой вообще самые красивые. Ван Перси сейчас должен начать икать без переставания. Кто так не считает, может головой не бить, побрезговать, так сказать. Не знаю даже как среагировать, если увижу это вживую в футболе. Шотландцы 56ы вообщем, советую одуматься и публично извиниться за данное высказывание
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:57
Ну, выдайте на тренировках шлемы как у хоккеистов. Делов-то. Проблемы белых людей.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 18:56
Позор. В женском футболе и на грудь принимают, и головой бьют - ничего не боятся, а мужчин решили поберечь
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:54
Скоро запретят удары ногами и введут игру руками...:))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:54
Уверен, что футбол менее травмоопасен для головного мозга чем тхеквондо, бокс... Про бои без правил молчу.
Любой спортсмен в целом немного глупее обычного человека. Но это закон жизни.
memphis
memphis
вчера в 18:50
Надо и в боксе запретить! Бить только по почкам
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:48, ред.
Мдааа... Куда идёт футбол? ЛГБТ, пиво на трибунах, запрет удара головой и т.д.... Что следующее??? Почему алкоголь не запрещают, от которого умирают 10 тысячи клеток мозга, после приема 100 гр.??? Вот больше ведёт к деменции, я думаю? Пусть посмотрят и на то, сколько преступлений, убийств, изнасилований, грабежей и т.д. происходит в мире из-за приема алкоголя!!! К примеру, в боксе, UFC и им подобных видах спорта, намного страшнее бьют по голове, глазам(которых никогда не восстановить), печени, почкам и т.д. Почему бы эти виды спорта не запретить? Почему их не исследовать? Многие боксеры обычно бывают реальными психами.
DXTK
DXTK
вчера в 18:48
еще надо и алкушку в британии запретить вот от нее голова у них и болит))))
monah-10
monah-10
вчера в 18:45, ред.
Нехило, скоро за это и пенальти будут давать, куда катится футбол,,, что еще блин запретят, а знаю, играть в футбол разрешат только ЛГБТ, а остальным запретят, написал бы как есть, на слов П...., но соккер забанит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41
А они вообще головой подумали?
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