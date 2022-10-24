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Клубы Крыма и Севастополя будут участвовать в турнирах ФНЛ c 2023 года

вчера, 19:38

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил, что команды из Крыма и Севастополя будут принимать участие в турнирах ФНЛ с 2023 года.

Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023-2024 годов.

Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях.

Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях.

Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью.

Кроме этого, сейчас в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма.

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