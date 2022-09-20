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Клубы АПЛ хотят изменить регламент Кубка Англии и Кубка Лиги

сегодня, 08:59

Клубы Английской Премьер-Лиги хотят отказаться от проведения повторных матчей в рамках Кубка Англии, а также пересмотреть формат Кубка Лиги.

Данные вопросы будут обсуждаться в рамках собрания акционеров лиги в среду. Изменения предусматривают отмену переигровок матчей 3-го и 4-го раунда Кубка Англии с 2024 года. Что касается Кубка Лиги, то команды, выступающие в еврокубках, смогут не принимать участие в данном турнире, либо у этих команд будет возможность выставлять состав из футболистов младше 21 года.

Данные реформы связаны с желанием АПЛ снизить нагрузку на команды, которые одновременно играют в нескольких турнирах. В отчете собрания сказано, что стороны не станут требовать полной отмены проведения Кубка Лиги, либо проведения всех матчей Кубка Англии в середине недели.

Данные изменения могут вступить в силу в сезоне 2024/25.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 09:58
освобождают место для Суперлиги.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:34
А они РФС спросили ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
У них слишком много кубков...
Гость
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