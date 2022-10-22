Инфантино сообщил, что в работу трансферного рынка будут внесены изменения

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил об изменениях в работе трансферного рынка.
Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Мы решили создать его пару лет назад в качестве части реформы системы трансферного рынка. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу.
Сейчас это происходит, потому что такие клубы небольшие, порой любительские, и у них нет ресурсов, чтобы просить денег. Мы решили сделать систему автоматизированной — каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов.
Эти правила посылают четкий сигнал в отношении реформы международных трансферов! ФИФА привержена задаче защищать целостность игры и обеспечивать органичную работу футбольной пирамиды в духе солидарности и прозрачности. Футбол нуждается в создании трансферной системы, которая будет основана на подотчетности, на поддержке справедливого перераспределения доходов на всех уровнях игры.
Новые правила вступят в силу 16 ноября 2022 года. Через информационный центр тренировочные клубы будут получать за сезон около 400 млн долларов, что в 5 раз больше по сравнению с текущими доходами.