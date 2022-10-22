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Инфантино сообщил, что в работу трансферного рынка будут внесены изменения

вчера, 09:23

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил об изменениях в работе трансферного рынка.

Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Мы решили создать его пару лет назад в качестве части реформы системы трансферного рынка. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу.

Сейчас это происходит, потому что такие клубы небольшие, порой любительские, и у них нет ресурсов, чтобы просить денег. Мы решили сделать систему автоматизированной — каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов.

Эти правила посылают четкий сигнал в отношении реформы международных трансферов! ФИФА привержена задаче защищать целостность игры и обеспечивать органичную работу футбольной пирамиды в духе солидарности и прозрачности. Футбол нуждается в создании трансферной системы, которая будет основана на подотчетности, на поддержке справедливого перераспределения доходов на всех уровнях игры.

Новые правила вступят в силу 16 ноября 2022 года. Через информационный центр тренировочные клубы будут получать за сезон около 400 млн долларов, что в 5 раз больше по сравнению с текущими доходами.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:52
Как делить будут - по честному или по справедливости?
galem72
galem72
вчера в 11:10
Слишком много непонятных словечек, нужно сделать всё проще. Организовать сборы в пользу фифы за каждый трансфер, а также единоразовые взносы лично инфантино за открытие и закрытие трансферных окон. Только так возможно сохранить футбол. ))
minai
minai
вчера в 11:08
Какой-то глупый этот Инфантино. Всё это можно легко делать через наши МФЦ.
c8pkwz9bf8uf
c8pkwz9bf8uf
вчера в 10:27
Надо инфантине найти хорошего дерматолога, способного вылечить его неукротимый реформаторский зуд
Futurista
Futurista
вчера в 10:18
Мне одному кажется, что это какая то новая схема по уводу бабла через ноунеймовые клубы?)...
Илья85
Илья85
вчера в 09:50
Чем-то напоминает голосование по поправкам в конструкцию РФ . На первый взгляд,все для бедных ,а на деле...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:26
Над этим надо подумать...
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