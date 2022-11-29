Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Черчесов назвал сборную, которая ему понравилась на чемпионате мира

вчера, 18:21

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, кого он считает фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Кто выиграет чемпионат мира? Сложный вопрос. Когда мы играли контрольный матч с Бразилией (в марте 2018 года, 0:3), я нашим футболистам показал, как они действовали. За пять минут до конца матча они вели 3:0 и, потеряв мяч около нашей штрафной, за 8 секунд оказались около своей штрафной. Я тогда сказал, что они будут чемпионами мира в России.

Сейчас мне они напоминают команду, которая тогда была. Они с большим запасом играют, не дают сопернику у своих ворот что‑то создать, впереди у них есть кому играть. Дай бог, чтобы Неймар выздоровел. Они мне пока нравятся.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Будем настраиваться так, как на команды РПЛ». Чистяков — о Кубке России
Сегодня, 00:55
Игрок «Пари НН» рассказал, почему Галактионов возглавил «Локомотив»
Сегодня, 00:32
Аршавин назвал игрока, который стал открытием чемпионата мира
Вчера, 23:46
Ловчев: «Было ясно, что Сенегалу надо было выигрывать»
Вчера, 23:35
Сёмин: «Некоторые сборные на ЧМ пока играют не в полную силу»
Вчера, 20:53
Эли Даса: «На ЧМ-2022 больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»
Вчера, 19:47
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:56
У него как обычно в голове всё перепуталось, старшего Клычко напоминает
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:16
Ну и где он назвал? Он назвал победителя в 2018 году. Если только намекнул, так как боялся назвать конкретнее ибо понимал - предсказатель из него хреновый!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:48
Первый матч намекал на это,второй ввёл в некоторые раздумья. Шалуны.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:47
Франция будет против...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:45
Черчесов назвал сборную, которая выиграет ЧМ в России, а кто выиграет этот чемпионат он не назвал. Ему пока нравится Бразилия. Именно пока.
h2cq2hwu4c9q
h2cq2hwu4c9q ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:34
Согласен всё идёт по плану Бразилии
adekvat
adekvat
вчера в 18:24
Один раз ошибся, мог и опять не угадать. Хотя Бразильцы не плохо смотрятся.
ДСА
ДСА
вчера в 18:22
Надёжно, спокойно бразильцы плетут свои победы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 