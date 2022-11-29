Черчесов назвал сборную, которая ему понравилась на чемпионате мира

Главный тренер «Ференцвароша» ответил на вопрос о том, кого он считает фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Кто выиграет чемпионат мира? Сложный вопрос. Когда мы играли контрольный матч с Бразилией (в марте 2018 года, 0:3), я нашим футболистам показал, как они действовали. За пять минут до конца матча они вели 3:0 и, потеряв мяч около нашей штрафной, за 8 секунд оказались около своей штрафной. Я тогда сказал, что они будут чемпионами мира в России.

Сейчас мне они напоминают команду, которая тогда была. Они с большим запасом играют, не дают сопернику у своих ворот что‑то создать, впереди у них есть кому играть. Дай бог, чтобы Неймар выздоровел. Они мне пока нравятся.