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Черчесов: «С Уругваем Роналду мыслями коснулся мяча, но не головой»

вчера, 17:38
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал момент с первым голом сборной Португалии в ворота сборной Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира. По данным СМИ, португальцы предоставили ФИФА доказательства того, что гол должен быть записан на Криштиану Роналду, а не на Бруну Фернандеша.

Роналду, наверное, мыслями коснулся мяча, но не головой. Мяч как шел, так и продолжил свой полет. Но, возможно, он и не лукавит. Наверное, он так чувствовал, иногда такое бывает. Выиграли, идем дальше, а забил или не забил… Фернандеш тоже может сказать, что он забил. Нужно отдать гол Роналду, потому что он звезда? Это про эгоизм. Кажется, на чемпионате мира мы меньше всего говорим о футболе.

Но Роналду принял непосредственное участие в голе. Если бы он не побежал на этот мяч, вратарь вышел бы на перехват и никакого гола не было бы. Он смутил вратаря тем, что может ударить по воротам, и голкипер не среагировал. Его заслуга в том, что гол был забит.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:10
Ладно диванные эксперты обсуждают Роналду, они не совсем знают нюансы футбола. Но бесит то, что футболисты, если конечно усатого можно назвать футболистом, которые не добились в футболе и 2-3% того, чего добился КР, начинают его критиковать. Человек просто украсил современный футбол, не то что «гном», которого не всегда видно за мячом…
Неэгоист
Неэгоист ответ Пешегном (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:53
У гелевого спроси... Мой набор букаф зависит исключительно от его больной головы .. Он меня и вас не "подводит".. Хе..
Неэгоист
Неэгоист ответ Пешегном (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:17
Не, Геша "GOAT"... А-ха-ха-ха...
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:11
Случайности не случайны)
Неэгоист
Неэгоист ответ Пешегном (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:01
Не было бы гола без Бруну.. С Гешей может быть только скандал... Это всё, на что он способен...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:59
Да не было там ничего нужного, случайно
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:09
- Не зря уроки я давал ему,
- Джедая силу мысли он постиг...
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 19:03
Пешехода могут дисквалифицировать за подлый поступок с майкой игрока Мексики…
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:45
Волосы в стату не входят... Но ему очень хотелось бы...
drug01
drug01
вчера в 18:35
Он отвлёк вратаря своим прыжком
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:29, ред.
Стасику надо вспомнить, как он с Валенсией в Лужниках мячика коснулся ... на смех всему футбольному миру.

P.S. Чья бы корова мычала ...
zim289
zim289
вчера в 18:22
Полевой командир на белом коне...
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:14
Удар с нужной силой и точностью - тоже заслуга Очоа?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:05, ред.
Огромным усилием воли он мячик в ворота загнал,а где-то лишенец Фернандеш растерянно яйца чесал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:55
Последнее предложение перечитать на ночь всем хейтерам, и не забывайте, что заслуги Месси в ошибке Очоа и во втором голе Аргентины в пять раз меньше
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 17:51
Но Роналду принял непосредственное участие в голе. Если бы он не побежал на этот мяч, вратарь вышел бы на перехват и никакого гола не было бы. Он смутил вратаря тем, что может ударить по воротам, и голкипер не среагировал. Его заслуга в том, что гол был забит.-и этого достаточно.Роналду обнимал и поздравлял после матча Бруно,все у них там окей, а хейтеры плачут…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:50
Дайвер думает только о личных рекордах...
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 17:43
Всё верно сказал
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:43
Причёска не пострадала !)
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