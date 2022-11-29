Черчесов: «С Уругваем Роналду мыслями коснулся мяча, но не головой»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал момент с первым голом сборной Португалии в ворота сборной Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира. По данным СМИ , португальцы предоставили ФИФА доказательства того, что гол должен быть записан на , а не на Бруну Фернандеша.

Роналду, наверное, мыслями коснулся мяча, но не головой. Мяч как шел, так и продолжил свой полет. Но, возможно, он и не лукавит. Наверное, он так чувствовал, иногда такое бывает. Выиграли, идем дальше, а забил или не забил… Фернандеш тоже может сказать, что он забил. Нужно отдать гол Роналду, потому что он звезда? Это про эгоизм. Кажется, на чемпионате мира мы меньше всего говорим о футболе.

Но Роналду принял непосредственное участие в голе. Если бы он не побежал на этот мяч, вратарь вышел бы на перехват и никакого гола не было бы. Он смутил вратаря тем, что может ударить по воротам, и голкипер не среагировал. Его заслуга в том, что гол был забит.