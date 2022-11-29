Круговой назвал Барриоса лучшим бойцом ММА среди игроков «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о драке, которая произошла в матче группового этапа Кубка России против «Спартака».
Кто начала драку? «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.
Судья упустил нить игры? Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.
Где я был в драке? Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты. Кто лучший боец ММА в «Зените»? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся.
А у нас две КК с лавки.
А у нас две КК с лавки.
Уже по кадрам разобрали кто начал и когда.
Уже по кадрам разобрали кто начал и когда.
P.S. А стоять в сторонке и наблюдать - по Зенитовски!
P.S. А стоять в сторонке и наблюдать - по Зенитовски!
и за то,что был футбол-тоска,
но потом судья сказал :"Довольно!",-
шестерых отправив в КДК.
и за то,что был футбол-тоска,
но потом судья сказал :"Довольно!",-
шестерых отправив в КДК.
https://youtu.be/2dKgLvoETT4