Круговой назвал Барриоса лучшим бойцом ММА среди игроков «Зенита»

Защитник «Зенита» высказался о драке, которая произошла в матче группового этапа Кубка России против «Спартака».

Кто начала драку? «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

Судья упустил нить игры? Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.