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Круговой назвал Барриоса лучшим бойцом ММА среди игроков «Зенита»

вчера, 17:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о драке, которая произошла в матче группового этапа Кубка России против «Спартака».

Кто начала драку? «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

Судья упустил нить игры? Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.

Где я был в драке? Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты. Кто лучший боец ММА в «Зените»? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся.

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 20:31, ред.
КДК впаяет Ерохину четвертую КК - и Зениту технарь.
А у нас две КК с лавки.
nik9373
nik9373
вчера в 20:03
Ах, какого человека "оболгали". Стоял себе с коробкой собирал бутылки, хотел сдать после матча, и тут на тебе.

Уже по кадрам разобрали кто начал и когда.
nik9373
nik9373 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:58
КДК организация несамостоятельная.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
Его всей командой нужно было мудохать за то что он Промеса бил когда Ерохин ему сзади руки держал! Крысеныш!
P.S. А стоять в сторонке и наблюдать - по Зенитовски!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:02
Не, Соболев сначала сам утрамбовался в газон, поскользнувшись от усердия.А Барриоса он начал "геройски" месить сзади, когда того уже четверо повалили на газон.Впятером одного-это по-Спартаковски.
lotsman
lotsman
вчера в 18:50
КДК разберётся, кто есть кто.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:33
Били мастера друг-друга больно,
и за то,что был футбол-тоска,
но потом судья сказал :"Довольно!",-
шестерых отправив в КДК.
Izmar
Izmar
вчера в 18:23
    makkie
    makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 18:11
    Паредас, Барриос... их там всех поголовно в Зените симуляциям учат что ли?)))
    makkie
    makkie ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 18:10, ред.
    Такой себе боец ММА, выходит)
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:08
    Пусть ваш Барриос благодарит фортуну,что Кокорин из "Спартака" вовремя ушёл.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:42, ред.
    Этот что ли?!) Да он на ровном месте падает на потеху публике!))) А еще любит бить людей которым сзади держат руки! Но раз он коробку из под бутылок схватил, то да, в UFC бы он не затерялся!)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:41
    Гнать этих гастарбайтеров подальше
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:33
    Разве не Барриоса там Соболев утрамбовывал в газон?
    Гость
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