Колосков: «У Ротенберга есть задатки организатора»

Почетный президент РФС прокомментировал назначение на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

Получится ли у Бориса Ротенберга в «Локомотиве», как получается у Романа Ротенберга в хоккее? Этого даже Иисус Христос не скажет (смеется). У одно пошло, у другого может не получиться. Не совсем обязательно, что родственные связи и гены сыграют какую-то роль. Уже давно об этом говорят, что это человек, который может вывести «Локомотив» вместе со своим коллективом на новый уровень.

Это вещь, которую невозможно комментировать, потому что он еще нигде не работал ни дня... У него есть задатки организатора, но их надо реализовать. Нужно иметь знания, характер, авторитет, устойчивость. Мне остается только пожелать ему удачи.