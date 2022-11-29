Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Колосков: «У Ротенберга есть задатки организатора»

вчера, 16:34

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

Получится ли у Бориса Ротенберга в «Локомотиве», как получается у Романа Ротенберга в хоккее? Этого даже Иисус Христос не скажет (смеется). У одно пошло, у другого может не получиться. Не совсем обязательно, что родственные связи и гены сыграют какую-то роль. Уже давно об этом говорят, что это человек, который может вывести «Локомотив» вместе со своим коллективом на новый уровень.

Это вещь, которую невозможно комментировать, потому что он еще нигде не работал ни дня... У него есть задатки организатора, но их надо реализовать. Нужно иметь знания, характер, авторитет, устойчивость. Мне остается только пожелать ему удачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Будем настраиваться так, как на команды РПЛ». Чистяков — о Кубке России
Сегодня, 00:55
Игрок «Пари НН» рассказал, почему Галактионов возглавил «Локомотив»
Сегодня, 00:32
Аршавин назвал игрока, который стал открытием чемпионата мира
Вчера, 23:46
Ловчев: «Было ясно, что Сенегалу надо было выигрывать»
Вчера, 23:35
Сёмин: «Некоторые сборные на ЧМ пока играют не в полную силу»
Вчера, 20:53
Эли Даса: «На ЧМ-2022 больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»
Вчера, 19:47
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:20
ГУРУ от футбола правильно подметил..
autochthon
autochthon
вчера в 21:01
Ха ха ха, задатки говориш...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:52
ОТкуда замшелому пенсионеру от футбола знать о задатках этого щенка??? Ну разве что если они не одна шайка-лейка!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:37
Завидую Ротенбергу - молодежь у РЖД что надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:40
На счёт задатков не знаю, а вот нужные связи точно есть!
Брулин
Брулин
вчера в 16:39
Роман Ротенберг о Борисе в «Локомотиве»: «Боря с пяти лет в футболе, много отыграл. Его опыт пригодится для развития молодых»
Futurista
Futurista
вчера в 16:39
Задатки и бабки...есть...не съесть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 