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Круговой: «Болею за Хорватию, Аргентина импонирует»

вчера, 16:50

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о проходящем чемпионатом мира в Катаре.

Я посмотрел матч Аргентина — Саудовская Аравия, где Аргентина проиграла. Матч Испания — Германия смотрел. Болею за Хорватию, Аргентина импонирует. Второй матч Хорватии смотрел, первый пропустил. Какой самый запоминающийся ЧМ? Чемпионат мира в России, конечно. Думаю, в Катаре сборная России из группы бы вышла. А дальше — как пойдет. Я был бы счастлив оказаться на ЧМ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 18:12
Из анкеты :"Образование высчее,покончил высчую школу верховой езды".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:11
Бодливой корове бог рог не даёт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:33
Как может импонировать Аргентина после матча с СА? удивительный зенитчик
Tostao
Tostao
вчера в 17:09
Почему за Хорватию, а не за Сербию.
Наверное, как и большинство наших полуфабрикатов от футбола - в школе не учился, книжек не читал и т. д. зато бабло со всеми вытекающими полюбил однозначно.
h8mvzjh5jksp
h8mvzjh5jksp
вчера в 17:08
Всё равно выиграет Бразилия, а гном опять пойдёт лесом
Гость
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