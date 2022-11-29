Круговой: «Болею за Хорватию, Аргентина импонирует»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о проходящем чемпионатом мира в Катаре.
Я посмотрел матч Аргентина — Саудовская Аравия, где Аргентина проиграла. Матч Испания — Германия смотрел. Болею за Хорватию, Аргентина импонирует. Второй матч Хорватии смотрел, первый пропустил. Какой самый запоминающийся ЧМ? Чемпионат мира в России, конечно. Думаю, в Катаре сборная России из группы бы вышла. А дальше — как пойдет. Я был бы счастлив оказаться на ЧМ.
Наверное, как и большинство наших полуфабрикатов от футбола - в школе не учился, книжек не читал и т. д. зато бабло со всеми вытекающими полюбил однозначно.
Наверное, как и большинство наших полуфабрикатов от футбола - в школе не учился, книжек не читал и т. д. зато бабло со всеми вытекающими полюбил однозначно.