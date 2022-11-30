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Ветеран ЦСКА — о Фраппар: «Пусть эта судья лучше варит борщ!»

вчера, 18:29
Коста-РикаЛоготип футбольный клуб Коста-Рика-:-Логотип футбольный клуб ГерманияГермания22:00 Не начался

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал назначение француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча Коста-Рика — Германия.

Это довольно рискованно. Это эксперимент. Не понимаю, зачем это делают. Что за толерантность такая? Зачем женщин привлекать? Футбол — это не женское дело! Не каждый мужик-то поймет футбол. А уж женщина — тем более. Я сам-то иногда не понимаю и нахожусь в отупении. Что за безобразие? Я против этого, потому что это не женское дело.

Женщине лучше заниматься женскими делами. Пусть эта судья лучше варит борщ! У женщин совсем другие мозги, тем более для футбола. У женщин мозг не заточен под футбол.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:34
Старый,что она мировые проблемы сделает необратимыми??? Куча баб ведут мир к в*йне,катастрофе планетарного масштаба,а вы все свою поляну футбольную защищаете! Пусть судит и...засудит Германию,ха-ха!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 20:30
Прям какой то женоненавистник
LOpp
LOpp
вчера в 19:33
По сравнению с Вилковым и другими Казарцевыми я уверен эта женщина отлично судит и лягушек может приготовить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:19, ред.
Тут от многого зависит...вот например...Фернанда Коломбо очень хорошо судит...откуда на неё не посмотри...ну очень хороший...судья...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:12, ред.
В Катар закладывают семя толлерантности на будущее, ветеран и не только в Катар.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:00
Ну не прав Пономарёв! Женщина - друг человека!
112910415
112910415
вчера в 18:57
ни возраст, ни седина не гарантируют разумности суждений ! )
Predator94
Predator94
вчера в 18:42
Этот понамарев дурак. Такую чушь говорит. Следует наверно методички
Мешок 3
Мешок 3
вчера в 18:42
Наказать бы этого ноунейма за такие слова.
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