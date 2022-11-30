Ветеран ЦСКА — о Фраппар: «Пусть эта судья лучше варит борщ!»

Экс-футболист ЦСКА прокомментировал назначение француженки главным арбитром матча Коста-Рика — Германия.

Это довольно рискованно. Это эксперимент. Не понимаю, зачем это делают. Что за толерантность такая? Зачем женщин привлекать? Футбол — это не женское дело! Не каждый мужик-то поймет футбол. А уж женщина — тем более. Я сам-то иногда не понимаю и нахожусь в отупении. Что за безобразие? Я против этого, потому что это не женское дело.

Женщине лучше заниматься женскими делами. Пусть эта судья лучше варит борщ! У женщин совсем другие мозги, тем более для футбола. У женщин мозг не заточен под футбол.