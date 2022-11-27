На ближайшем исполкоме РФС обсудит переход в азиатскую конфедерацию

Президент РФС рассказал, что организация рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома.

Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. УЕФА считает нас членом европейской семьи, мы реализуем все программы, они участвуют в финансировании проектов, в нашем случае было бы некрасиво через голову проводить переговоры. Я заявил, что нам важно проводить официальные матчи, было два года коронавируса, отстранение сейчас.