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На ближайшем исполкоме РФС обсудит переход в азиатскую конфедерацию

вчера, 19:23

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома.

Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. УЕФА считает нас членом европейской семьи, мы реализуем все программы, они участвуют в финансировании проектов, в нашем случае было бы некрасиво через голову проводить переговоры. Я заявил, что нам важно проводить официальные матчи, было два года коронавируса, отстранение сейчас.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 06:43, ред.
Россию ФИФА исключила, никуда переходить нельзя. Ну разве что в "Чемпионат Узкого Мира". С ДНР, ЛНР, ПМР, ЮО и абезъянией.
ballak144
ballak144 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 04:27
Наверное ЛЧ и ЧМ из принципа не смотришь??
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:16
Какой смысл? В Азии ряд ведущих стран, таких как, например, Япония и Австралия скажут также, что не хотят с нами иметь ничего общего и играть с нами, и мы также будем сидеть изгоями…
isamsn
isamsn ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:09
Колосков конечно тот ещё фрукт. Нужны другие люди. Конечно сразу не получится, но нужно стараться выдавливать засилие пиндосов.
zamsb
zamsb
вчера в 23:07
С учётом отношения УЕФА к Российской сборной, то переход в АФК это нормальное решение, которое нужно было уже давным давно сделать. Скажу честно сейчас идёт ЧМ в Катаре, так я болею против команд из Европы, за исключением Сербии. Раньше, кроме нашей сборной, болел за Францию и Германию, сейчас болею за команды из Африки, Азии и Латинской Америки. Хотелось бы что б в финале ЧМ встретились Бразилия и Аргентина. Вот как то так.
pomor45
pomor45 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:04
Пока на счёт внедрения своих людей происходит всё ровно наоборот, начиная с Колоскова, который до сих пор молится на УЕФА, где его в своё время пригрели, чтобы наш футбол регулировать. Рассаживать свои кадры всюду - это и есть главная политическая технология пиндосов и англосаксов. На этом они поднаторели настолько и так плотно всё, что можно засидели, что и муха не проскочит. Возьмут в свои ряды очередного "колоскова", прикормят его и будем продолжать исправно платить взносы не имея ни голоса, ни прав. Нас и сейчас уже выгнали бы навсегда, да жадность не даёт - наши взносы терять не хотят.
youtomee
youtomee
вчера в 21:47
Она никому не нужна эта АФК (ни клубам, ни болельщикам, да и сборной тоже), как собственно и Россия там никому не нужна, с хрена ли ее там будут приветствовать? Они что думают, что сегодня они решили, а завтра им позвонят и скажут: "вы приняты"? Все эти принятия решений, подтверждений будут проходить очень долго и вряд ли закончатся в пользу России. К тому времени уже и в*йна 2 раза закончится и путина забудут
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:27
Пора уже закруглять все эти спецоперации и возвращаться к нормальной жизни. Ну, все же уже поняли, что пупок развязался. Даешь народу футбол!
isamsn
isamsn
вчера в 21:14
Нужно бредовые идеи с переходом в АФК выкинуть из головы и занятся внедрением нащих функционеров в управляющие структуры УЕФА и тем самым принимать нужные для нашей страны решения. Чтобы польские и прибалтийские вымираты вообще не имели права голоса.
adekvat
adekvat
вчера в 20:58
Японцы тогда в УЕФА уйдут, к своим союзникам.
BDA8181
BDA8181 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:57
Это всё хорошо, что вы знаете историю. Но скажите мне пожалуйста кто нас ждёт в АФК ?! Австралия и Япония сразу зарубят на корню все попытки перейти, скажут что играть не будут с нами и всё. ))) Так что я думаю всё останеться как есть ))) Да и недавние матчи (товарники) показали что и там нас будут катать как маленьких ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:29
Похоже нас там тоже не ждут
112910415
112910415
вчера в 20:27
обязательно надо обсудить !
а то как-то скучно
Boricku
Boricku
вчера в 20:25
В конкакаф проголосуют
pomor45
pomor45 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:19
Что такое пока? Сколько это, и что после? Явка с повинной и помыкание уже по полной и без всякого стеснения, как это делают в Европе с побеждёнными? Вы, что же, на какое-то минимальное равноправие рассчитываете? Или может думаете, что после нашей победы на Украине иначе относится станут? Мало вам результатов победы в ВОВ? Жуков при подписании акта о капитуляции Германии сказал Рокоссовскому: "Запомни, они нам этой победы не простят". Они - это не побеждённая Германия, это коллективный Запад, тогда бывший союзником СССР во 2-й мировой в*йне. Как же он был прав! Снимайте розовые очки. Помолвка с Западом не состоялась. Свадьбы не будет. Им, как и все предыдущие столетия с момента образования России, нужен праздник на наших похоронах. Они это даже маскировать перестают.
Beno444
Beno444
вчера в 20:12
Прекрасное решение, да стоит
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 20:10
Лучше перейти в африканскую конфедерацию, там люди все-таки ближе нам по скрепам. Да и игроков там побольше хороших- вон сколько африканцев в топ клубах Европы играют.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:09
Ну, а чё!? Я не против! Нас за дверь, а мы в окно, а, если надо и без мыла залезем, куда надо!).
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:06
УЕФА считает нас членами европейской семьи?
Кто тогда выкинул Россию из всех турниров?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:56
Я об этом писАл два месяца назад. Неужели такие простые истины не доходят до "высоких" лбов членов РФС ? Или им ох как не хочется признать тот факт, что российскому футболу на международной арене кранты. Скорее всего, так и есть.
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Нас туда выталкивают силой, а он о каком-то обсуждении и о приличиях рассуждает. Надо, не теряя времени, налаживать связи с азиатами, как в экономике. Они может не так уж и рады нас видеть у себя. Хотя, как видно по Катару, мы и там в первых рядах вряд ли окажемся, вряд ли кого особо потесним, так что шансы есть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:53
Уверен, что решение не будет принято. Не понимают люди в РФС, что мы ТАМ никому не нужны, и нас не ждут с распростёртыми объятиями и троекратными поцелуями в щёчки. К сожалению, мы стали изгоями везде. Понятно, что принять это трудно, а порой невозможно, но в этом, кроме нас, никто не виноват.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:44
Первый вопрос - а вас что, туда звали?
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:38
Да какая разница где позориться. Лучше пока есть время научить своих бестолочей играть в футбол, а не в спортивную ходьбу с элелементами пинания мяча куда попало. Да и вообще заимитесь развитием футбола, тренеров, судей, футболистов.
протон
протон
вчера в 19:33
Ребят, ну представьте - клубам летать из Питера, Москвы и условно Ростова (пока проходит в кубки) в Китай, Японию, Южную Корею и т.д. Это дальше чем Владивосток и минимум 3 раза за сезон. А азиатским клубам такое счастье надо, лететь 12 часов в одну сторону ? А сборная ? Ну как откажется с ней играть условная Япония и ФИФА опять на ее сторону станет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Давно надо было это сделать,пошли они со своими ЕК!
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