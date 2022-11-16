РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) подписали меморандум о сотрудничестве.
Это произошло сегодня, 16 ноября в Душанбе. Свои подписи под соглашением поставили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо.
В рамках подписанного соглашения Митрофанов выразил стремление к расширению сотрудничества с Федерацией футбола Таджикистана, высоко оценив развитие футбола в стране за последние годы.
17 ноября пройдёт товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.
С нетерпением ждём результатов плодотворного сотрудничества)))
С нетерпением ждём результатов плодотворного сотрудничества)))