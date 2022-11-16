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РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

вчера, 15:14

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Это произошло сегодня, 16 ноября в Душанбе. Свои подписи под соглашением поставили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо.

В рамках подписанного соглашения Митрофанов выразил стремление к расширению сотрудничества с Федерацией футбола Таджикистана, высоко оценив развитие футбола в стране за последние годы.

17 ноября пройдёт товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:52
Написано так пафосно и торжественно, аж дрожь берёт!😳
баск
баск
вчера в 15:24
Ух, вот красавцы..))

С нетерпением ждём результатов плодотворного сотрудничества)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
Это величайший пакт о сотрудничестве, браво!
Гость
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