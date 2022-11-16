РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

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вчера, 15:14

Российский футбольный союз ( РФС ) и Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Это произошло сегодня, 16 ноября в Душанбе. Свои подписи под соглашением поставили генеральный секретарь РФС и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо.

В рамках подписанного соглашения Митрофанов выразил стремление к расширению сотрудничества с Федерацией футбола Таджикистана, высоко оценив развитие футбола в стране за последние годы.

17 ноября пройдёт товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.