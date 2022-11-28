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Удалённые за драку игроки «Зенита» и «Спартака» придут на заседание КДК РФС

вчера, 19:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Футболисты, которые были дисквалифицированы за участие в массовой драке после матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти), будут приглашены на заседание КДК РФС, рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрим все восемь матчей Кубка России, в том числе матч «Зенит» — «Спартак», рассмотрим удаление футболистов, а также тренера «Спартака» Слишковича. Также рассмотрим поведение болельщиков «Зенита», скандировавших ненормативную лексику и использовавших пиротехнику. Все удаленные футболисты обеих команд, а также тренер «Спартака» приглашены на заседание КДК. Приглашены также комиссар и главный арбитр этого матча, представители клубов.

По итогам происшествия у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 13:33
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 09:32
    Ничего страшного. Их пожурят, они покаются и разъедутся по местам отдыха.
    Девижн
    Девижн
    сегодня в 08:54
    До или после заседания, наверное, все помирятся.
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 08:11
    ждите они уже за океаном отдыхают
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ vfthg1 (раскрыть)
    сегодня в 01:08, ред.
      vfthg1
      vfthg1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      сегодня в 00:26
      Я конечно понимаю( доказано наукой) что животное свинья не может поднять глаза вверх.... но ты реально попробуй!!!
      Барриос зацепил Шамара и никто и не спорит...Дальше они ОБА расходятся и ОБА улыбаются !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      но подскакивает уголовник промяс и начинает ВСЮ ЭТУ драку - ЗАЧЕМ ?!?
      Если ты смотрел (а думаю-ДА) первую игру ,то ответь на вопрос :
      Почему не удалили промяса за удар высоко поднятой прямой ногой,шипами в область сердца ?!?
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 23:57
      Жаба объявила Промеса виноватым,.удило болотное.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 23:53
      Вот 3 на 3 после заседания (а лучше ДО) за углом здания перемахнулись бы, да и ладно.
      И разошлись дружбанами.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ vfthg1 (раскрыть)
      вчера в 23:39
      Игроки Зенита всю игру за Москалевым бегали как шавки и подсказывали что ему нужно делать! В любой другой команде за это уже бы желтых нахватали а вашим все с рук сходит! И удали Москалев Барриоса за умышленный удар Щамара никакой драки бы не было, которую зенитовцы к слову и развязали а получив по сопатке второй день ноют! Барриос, Родригао и Малком самые натуральные 75! Ерохин тоже подонок и должен был быть удален за то что держал Промеса за руки обхвати сзади пока Барриос бил его в лицо! Ничего, земля круглая, одним вон после Спартака 8 игр уже аукается!
      vfthg1
      vfthg1 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 21:55
      Так промясу и в первой игре НИЧЕГО не было
      за намеренный удар высоко поднятой,прямой ногой ,шипами в область сердца Родригао (хотя у него рост под 190 и он не нагибался) .
      ну а что с уголовника взять,да когда еще и судейка свой ?!?
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:40
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 21:29
      ... парами, держась за ручки, как в детском садике.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 21:07
      Афоню из одноименного фильма помнят все.
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      вчера в 20:37
      но можно и не приходить
      Strashniy
      Strashniy
      вчера в 20:36
      Почему туда не вызовут проспартаковского судью Москалева, устроившего побоище.
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 20:24
      Приснился после сего матча сон мне странный, необыкновенный:
      Как-будто бы...гладиатор Спартак был удалён за драку с арены (!)
      Кошмар какой-то, в общем...
      pomor45
      pomor45 ответ Бубнин (раскрыть)
      вчера в 20:13
      Лёня и сам бы кулачки почесал, вспомнив лихие 90-е.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 20:11
      На корню задавят почин, а это было лучшее зрелище всего этого скучнейшего и позорного матча, в котором провокатор Промес с первых минут начал вязаться к Барриосу и добился-таки своего. Если бы арбитр нашёл способ привести его в чувство, то ничего бы и не случилось. Провокаторов нужно пресекать немедленно, не дожидаясь плодов их деятельности.
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 20:08
      Федун сказал, болельщикам нравится. Наградят и попросят повторить.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:58
      Жаль трансляции не будет. С удовольствием посмотрел бы, как они там разгром устроят.
      hjlzuf
      hjlzuf
      вчера в 19:56
      И к позорной стенке всех.
      matrix333
      matrix333
      вчера в 19:54
      Закон есть закон, зачем устроили драку?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 19:54
      Горячие финские парни, могут там сойтись стенка на стенку
      Гость
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