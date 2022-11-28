Удалённые за драку игроки «Зенита» и «Спартака» придут на заседание КДК РФС

Футболисты, которые были дисквалифицированы за участие в массовой драке после матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти), будут приглашены на заседание КДК РФС, рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Рассмотрим все восемь матчей Кубка России, в том числе матч «Зенит» — «Спартак», рассмотрим удаление футболистов, а также тренера «Спартака» Слишковича. Также рассмотрим поведение болельщиков «Зенита», скандировавших ненормативную лексику и использовавших пиротехнику. Все удаленные футболисты обеих команд, а также тренер «Спартака» приглашены на заседание КДК. Приглашены также комиссар и главный арбитр этого матча, представители клубов.
По итогам происшествия у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.
Даже друзья из Рязани и Воронежа звонили с поздравлениями.Вся Россия радовалась что бомжам носопырки начистили не смотря на все газпромовские ништяки....
Даже друзья из Рязани и Воронежа звонили с поздравлениями.Вся Россия радовалась что бомжам носопырки начистили не смотря на все газпромовские ништяки....
P.S. Свинья отлично видит перед собой и поднимать глаза к небу ей без надобности, бакланов она и так видит! А еще "доказано наукой" что свинья одно из самых умных живртных! И если к небу поднять глаза то можно запрыгать как коза! ©https://youtu.be/2dKgLvoETT4
P.S. Свинья отлично видит перед собой и поднимать глаза к небу ей без надобности, бакланов она и так видит! А еще "доказано наукой" что свинья одно из самых умных живртных! И если к небу поднять глаза то можно запрыгать как коза! ©
Барриос зацепил Шамара и никто и не спорит...Дальше они ОБА расходятся и ОБА улыбаются !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но подскакивает уголовник промяс и начинает ВСЮ ЭТУ драку - ЗАЧЕМ ?!?
Если ты смотрел (а думаю-ДА) первую игру ,то ответь на вопрос :
Почему не удалили промяса за удар высоко поднятой прямой ногой,шипами в область сердца ?!?
Барриос зацепил Шамара и никто и не спорит...Дальше они ОБА расходятся и ОБА улыбаются !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но подскакивает уголовник промяс и начинает ВСЮ ЭТУ драку - ЗАЧЕМ ?!?
Если ты смотрел (а думаю-ДА) первую игру ,то ответь на вопрос :
Почему не удалили промяса за удар высоко поднятой прямой ногой,шипами в область сердца ?!?
И разошлись дружбанами.
И разошлись дружбанами.
за намеренный удар высоко поднятой,прямой ногой ,шипами в область сердца Родригао (хотя у него рост под 190 и он не нагибался) .
ну а что с уголовника взять,да когда еще и судейка свой ?!?
за намеренный удар высоко поднятой,прямой ногой ,шипами в область сердца Родригао (хотя у него рост под 190 и он не нагибался) .
ну а что с уголовника взять,да когда еще и судейка свой ?!?
Как-будто бы...гладиатор Спартак был удалён за драку с арены (!)
Кошмар какой-то, в общем...
Как-будто бы...гладиатор Спартак был удалён за драку с арены (!)
Кошмар какой-то, в общем...