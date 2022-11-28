Удалённые за драку игроки «Зенита» и «Спартака» придут на заседание КДК РФС

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вчера, 19:46

Футболисты, которые были дисквалифицированы за участие в массовой драке после матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти), будут приглашены на заседание КДК РФС , рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрим все восемь матчей Кубка России, в том числе матч «Зенит» — «Спартак», рассмотрим удаление футболистов, а также тренера «Спартака» Слишковича. Также рассмотрим поведение болельщиков «Зенита», скандировавших ненормативную лексику и использовавших пиротехнику. Все удаленные футболисты обеих команд, а также тренер «Спартака» приглашены на заседание КДК . Приглашены также комиссар и главный арбитр этого матча, представители клубов.

По итогам происшествия у «Зенита» были удалены Малком, и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, и .