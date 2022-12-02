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Евсеев: «Вылет немцев с чемпионата мира удивил, а вот бельгийцев — нет»

сегодня, 14:34

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о вылете сборных Германии и Бельгии с чемпионата мира.

Вылет немцев с чемпионата мира удивил, а вот бельгийцев — нет, они ожидаемо провалились. Бельгия с самого начала группового этапа играла плохо. Было видно, что они далеко не пройдут. Тем более посмотрите, с кем вчера играла Бельгия, а с кем Германия — можно было предположить, что бельгийцы не обыграют Хорватию, а то, что Испания не выиграет у Японии и что немцы не пройдут дальше, было сложно представить. Не знаю, главное ли это разочарование турнира, впереди, возможно, еще много неожиданного.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:00
Да обе сборные удивили,как и датчане
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:38
Вадим как говориться удивительное рядом!
Гость
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