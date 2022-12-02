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Кержаков: «Вылет сборной Германии с ЧМ — это не тренерский провал»

вчера, 15:21

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал вылет сборных Германии и Бельгии с чемпионата мира.

Ничего не могу сказать о Бельгии, потому что не видел их матчей на ЧМ-2022, кроме первого тайма с хорватами. По Германии — видел матч с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией. Главный показатель — это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0.

Вчера во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол, это была настоящая немецкая машина. Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:12
После последних крупных турниров можно смело перефразировать известную футбольную поговорку: "В футбол умеют играть все, но ВЫЛЕТАЮТ всегда немцы"
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
На ЧМ-2014 в составе сборной Германии все таки были топы. Даже без Ройса немцы выиграли ЧМ в Бразилии.
Но немцы быстро сдуваются, наверное разница между испанцами в этом, то что испанцы стабильнее.
Некоторые игроки уже не играют за сборную Германии, а некоторые уже не играют на высоком уровне.
Именно подготовка к ЧМ-2006 подтоклнуло немцев готовить команду, хотя они играли в финале ЧМ-2002, но было опасение что сборная может провалиться на домашнем ЧМ-2006, учитывая как они плохо выступили на Евро-2004.
Дальше команда прогрессировала и к ЧМ-2014 была готова.
Возможно все дело в немецком футболе, когда выжимаются все соки. На ЧМ-2002 немцы как сумашедшие бегали, затем сдулись.
Тоже самое видим у Клоппа в Ливерпуле, когда команда физически не может играть в одном режиме.
НикСта63
НикСта63
вчера в 16:53
Стечение обстоятельств. Испанцы не хотели играть, узнав, что немцы сравняли счёт. А Япония? Не удели вы думаете, что это Крутая команда? Для футбола вылет Германии хуже, чем выход Японии
Karkaz
Karkaz ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 16:24
Прям топового поколения у немцев не было. Поколение было у Испании, которая много титулов взяла. У Германии 1 ЧМ за столько лет, это слабенько для такой сборной и сколько их в фавориты записывали и сколько талантливых игроков называли.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:31
Недооценка соперника не тренерский провал?
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 15:27, ред.
Честно сказать и сборная Коста Рики не является тем мерилом, чтобы определить уровень команды соперника, ведь они сами проиграли 7-0 сборной Испании.
Наверное топового поколения у немцев уже нет либо нужно время для адаптации молодых игроков.
Гость
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