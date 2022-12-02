Кержаков: «Вылет сборной Германии с ЧМ — это не тренерский провал»

Бывший футболист сборной России прокомментировал вылет сборных Германии и Бельгии с чемпионата мира.

Ничего не могу сказать о Бельгии, потому что не видел их матчей на ЧМ -2022, кроме первого тайма с хорватами. По Германии — видел матч с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией. Главный показатель — это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0.

Вчера во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол, это была настоящая немецкая машина. Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее.