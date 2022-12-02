Кержаков: «Вылет сборной Германии с ЧМ — это не тренерский провал»

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал вылет сборных Германии и Бельгии с чемпионата мира.
Ничего не могу сказать о Бельгии, потому что не видел их матчей на ЧМ-2022, кроме первого тайма с хорватами. По Германии — видел матч с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией. Главный показатель — это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0.
Вчера во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол, это была настоящая немецкая машина. Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее.
Но немцы быстро сдуваются, наверное разница между испанцами в этом, то что испанцы стабильнее.
Некоторые игроки уже не играют за сборную Германии, а некоторые уже не играют на высоком уровне.
Именно подготовка к ЧМ-2006 подтоклнуло немцев готовить команду, хотя они играли в финале ЧМ-2002, но было опасение что сборная может провалиться на домашнем ЧМ-2006, учитывая как они плохо выступили на Евро-2004.
Дальше команда прогрессировала и к ЧМ-2014 была готова.
Возможно все дело в немецком футболе, когда выжимаются все соки. На ЧМ-2002 немцы как сумашедшие бегали, затем сдулись.
Тоже самое видим у Клоппа в Ливерпуле, когда команда физически не может играть в одном режиме.
Но немцы быстро сдуваются, наверное разница между испанцами в этом, то что испанцы стабильнее.
Некоторые игроки уже не играют за сборную Германии, а некоторые уже не играют на высоком уровне.
Именно подготовка к ЧМ-2006 подтоклнуло немцев готовить команду, хотя они играли в финале ЧМ-2002, но было опасение что сборная может провалиться на домашнем ЧМ-2006, учитывая как они плохо выступили на Евро-2004.
Дальше команда прогрессировала и к ЧМ-2014 была готова.
Возможно все дело в немецком футболе, когда выжимаются все соки. На ЧМ-2002 немцы как сумашедшие бегали, затем сдулись.
Тоже самое видим у Клоппа в Ливерпуле, когда команда физически не может играть в одном режиме.
Наверное топового поколения у немцев уже нет либо нужно время для адаптации молодых игроков.
Наверное топового поколения у немцев уже нет либо нужно время для адаптации молодых игроков.