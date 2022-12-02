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В Нидерландах начались беспорядки после выхода Марокко в плей-офф ЧМ

сегодня, 12:42
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада1 : 2Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

В Нидерландах начались беспорядки после победы сборной Марокко над сборной Канады (2:1) и выхода в плей-офф чемпионата мира.

В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме люди бросали в полицейских файеры. В общей сложности стражи порядка задержали около двадцати человек в разных городах страны.

В Амстердаме полиция разогнала группу из 300 человек, используя дубинки и собак. Кроме того, полиция Амстердама арестовала девять человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, во время беспорядков в районе Амстердам-Нью-Вест. Один полицейский получил ранение.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 14:47
Европейские ценности в деле!)
barcamilan
barcamilan
сегодня в 14:46
а причем тут нидерланды?
adekvat
adekvat
сегодня в 14:35
Марокко победило Канаду, беспорядки в Нидерландах. Таковы реалии толерантного запада.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:05
Обычное явление - от безделья выйти и выплеснуть энергию...
Причину всегда можно найти.
dpdwg37urq55
dpdwg37urq55
сегодня в 13:53
А нам-то что от их беспорядков?
Пусть погоняют еврогеев немного.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ред 10 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:38
Администрация-гоните таких комментаторов в пожизненный бан.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:34
Культура из людей в Голландии так и прёт.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:06
При том, что в Нидерландах проживает большое количество выходцев из Марокко, также много турков. Некоторые этнические марокканцы выступали и за голландскую сборную. Например, Ибрагим Аффелай и Халид Белахруз.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:58, ред.
А точно, что эти беспорядки связаны с выходом Марокко в 1/8? И в Бельгии были беспорядки из-за победы Марокко! В связи с этим возникает вопрос:
-Что общего между Марокко и Путиным?
Ответ:
-Они всегда во всём виноваты!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:52
Интересно знать полицейские тут причём.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:50
Неужели обкурились ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:45
А причём здесь травокуры то?
Гость
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