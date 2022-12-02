В Нидерландах начались беспорядки после выхода Марокко в плей-офф ЧМ

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сегодня, 12:42

В Нидерландах начались беспорядки после победы сборной Марокко над сборной Канады (2:1) и выхода в плей-офф чемпионата мира.

В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме люди бросали в полицейских файеры. В общей сложности стражи порядка задержали около двадцати человек в разных городах страны.

В Амстердаме полиция разогнала группу из 300 человек, используя дубинки и собак. Кроме того, полиция Амстердама арестовала девять человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, во время беспорядков в районе Амстердам-Нью-Вест. Один полицейский получил ранение.