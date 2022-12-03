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Вратарь сборной Камеруна Эпасси стал лучшим игроком матча с Бразилией

сегодня, 00:59
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Вратарь сборной Камеруна Дэвис Эпасси признан лучшим игроком матча с Бразилией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:0).

Голкипер впервые не пропустил на нынешнем турнире. Он провёл вторую игру за национальную команду в Катаре.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:17
Камерун просто играл в футбол.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:38
Камерун прыгнул выше головы, Бразилия разрешила
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:02
Не пропустить гол от Бразилии - хороший результат, значит заслуженно лучший.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:01
Тут даже альтернативы НЕТ !
Респект голкиперу сборной Камеруна, он выиграл матч с Бразилией.
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