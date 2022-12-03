Вратарь сборной Камеруна Эпасси стал лучшим игроком матча с Бразилией

Вратарь сборной Камеруна Дэвис Эпасси признан лучшим игроком матча с Бразилией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:0).
Голкипер впервые не пропустил на нынешнем турнире. Он провёл вторую игру за национальную команду в Катаре.
Вратарь сборной Камеруна Дэвис Эпасси признан лучшим игроком матча с Бразилией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:0).
Голкипер впервые не пропустил на нынешнем турнире. Он провёл вторую игру за национальную команду в Катаре.
Респект голкиперу сборной Камеруна, он выиграл матч с Бразилией.
Респект голкиперу сборной Камеруна, он выиграл матч с Бразилией.