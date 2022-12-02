«Атлетико» установил цену за Жоау Фелиша

Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико».
По данным источника, «матрасники» готовы расстаться с португальцем за 100 млн евро.
В подписании Фелиша заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и ПСЖ.
Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико».
По данным источника, «матрасники» готовы расстаться с португальцем за 100 млн евро.
В подписании Фелиша заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и ПСЖ.
Сейчас, 100 млн за него не отдаст ни кто, даже ПСЖ....ну не показывает он ничего такого, за что можно было бы отдать столько!!!
Думаю Арсенал можно вычеркивать из этого списка, у нас сейчас другие цели
Сейчас, 100 млн за него не отдаст ни кто, даже ПСЖ....ну не показывает он ничего такого, за что можно было бы отдать столько!!!
Думаю Арсенал можно вычеркивать из этого списка, у нас сейчас другие цели