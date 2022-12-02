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«Атлетико» установил цену за Жоау Фелиша

сегодня, 10:27

Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико».

По данным источника, «матрасники» готовы расстаться с португальцем за 100 млн евро.

В подписании Фелиша заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и ПСЖ.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:37
Что - то уж загнули цену - это только для ПСЖ.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:31
Хозяин барин, я тоже свой старый жигуль за 500000 выставил на продажу, пять лет уже никто не берёт, может скинуть тысяч 50, не знаю блин.
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 11:20
Не стоит он 100 лямов,как и Нуньес,как и Лукаку с Беллингхемом...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:00
Дешевле только даром...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:55
В свое время, мастера продаж из Бенфики, смогли продать Матрасникам Фелиша за 127 млн!!! Тогда, якобы, молодой игрок считался чуть ли не новым Роналду, а то и вовсе должен был затмить Криша! Маркетинг у португальских клубов на пиковом уровне просто! На деле оказался обычным игроком, среднего уровня, ну или просто не вписался в структуру игры Симеоне....
Сейчас, 100 млн за него не отдаст ни кто, даже ПСЖ....ну не показывает он ничего такого, за что можно было бы отдать столько!!!
Думаю Арсенал можно вычеркивать из этого списка, у нас сейчас другие цели
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:32
Подешевел аж на 27 млн...сами брали они его за 127 млн, но по игре цена ему миллионов 50 и не больше
Гость
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