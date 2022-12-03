На чемпионате мира в Катаре работают проплаченные болельщики, по крайней мере, такая вероятность существует.
YouTube-канал «Картавый футбол» провел расследование во время матча между Бразилией и Сербией (2:0). Видеоблогер Никита Ковальчук и его команда занялись поисками болельщиков «селесао». Как оказалось, многие из них были похожи на арабов и свободно говорили на арабском языке. Выяснилось, что на одного «настоящего» болельщика приходилось несколько «неоднозначных». Во время матча были замечены целые группы поклонников «пентакампеонов», похожих на выходцев из Индии. Ближе к 75-й минуте, после объявления на стадионе, часть зрителей в желтых футболках стала организованно покидать трибуны.
Что интересно, болельщики сборной Катара активно и организованно поддерживали свою команду во втором матче мундиаля (с командой Сенегала, 1:3), а во время поединка-открытия подобного не наблюдалось в такой степени.
А картавые продолжают картавить , великие следопыты !??) И что значит, - многие были похожи на арабов и говорили на арабском языке ??? Они не имели права болеть за ту или иную сборную !? И как картавые определили "настоящих " от "неоднозначных" ?! А также болельщики похожие на индусов не имеют права болеть за пентокампеонов ??? И то что они стали организовано покидать стадион , тоже нет ничего сверхъестественного. Как группой приехали, точно также группой и уезжают. Обыкновенные тур группы на чемпионат мира. А выехать после матча который уже заканчивается и всё ясно заранее с исходом , очень проблематично, а оставаться в Катаре как известно очень дорогое удовольствие, так как Катар особенно во время чемпионата мира является одним из самых дорогих стран мира. Вот и собрались уехать. На мой субъективный взгляд сам YouTube канал " Картавый футбол " делает себе таким образом рекламу и ловит хайп . " Великие следопыты " . (((
А картавые продолжают картавить , великие следопыты !??) И что значит, - многие были похожи на арабов и говорили на арабском языке ??? Они не имели права болеть за ту или иную сборную !? И как картавые определили "настоящих " от "неоднозначных" ?! А также болельщики похожие на индусов не имеют права болеть за пентокампеонов ??? И то что они стали организовано покидать стадион , тоже нет ничего сверхъестественного. Как группой приехали, точно также группой и уезжают. Обыкновенные тур группы на чемпионат мира. А выехать после матча который уже заканчивается и всё ясно заранее с исходом , очень проблематично, а оставаться в Катаре как известно очень дорогое удовольствие, так как Катар особенно во время чемпионата мира является одним из самых дорогих стран мира. Вот и собрались уехать. На мой субъективный взгляд сам YouTube канал " Картавый футбол " делает себе таким образом рекламу и ловит хайп . " Великие следопыты " . (((