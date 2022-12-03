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На чемпионате мира в Катаре работают проплаченные болельщики

вчера, 18:44

На чемпионате мира в Катаре работают проплаченные болельщики, по крайней мере, такая вероятность существует.

YouTube-канал «Картавый футбол» провел расследование во время матча между Бразилией и Сербией (2:0). Видеоблогер Никита Ковальчук и его команда занялись поисками болельщиков «селесао». Как оказалось, многие из них были похожи на арабов и свободно говорили на арабском языке. Выяснилось, что на одного «настоящего» болельщика приходилось несколько «неоднозначных». Во время матча были замечены целые группы поклонников «пентакампеонов», похожих на выходцев из Индии. Ближе к 75-й минуте, после объявления на стадионе, часть зрителей в желтых футболках стала организованно покидать трибуны.

Что интересно, болельщики сборной Катара активно и организованно поддерживали свою команду во втором матче мундиаля (с командой Сенегала, 1:3), а во время поединка-открытия подобного не наблюдалось в такой степени.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:10
Начитались Фенимора Купера и представили себя в роли следопыта Натаниэля Бампо. Только там был настоящий следопыт, а здесь жалкое подобие мисс Марпл.
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
вчера в 21:52
Сам придумал сам поверил.
karnager
karnager
вчера в 21:09, ред.
Тимуру Журавелю тоже проплатил канал поездку для Гиннесса, и что? Только русский вообще ни за кого не болеет, проплачено приходят на стадион, стоит проплачено с болельщиками той или иной команды и покидает матч до его окончания, чтобы успеть на другой
memphis
memphis
вчера в 20:51
Так давно было известно, что многим оплатили, проезд, билеты на матчи, питание и вначале проживание в гостинице люкс (но последнее отменили). А взамен нужно посещать матчи и писать отзывы во всех известных соцсетях, дабы пиарить Катар для будущих туристов
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 20:38
Смешно ей богу!!!!!!!!!!!!!!!Ну наверное на востоке болеют только за Катар,СА и проччие страны,но никак ни за другие сборные!!!!!!!!!!!!Ну тогда и ЧМ в России был с проплаченными болельщиками,наши же тоже,после вылета России болели и за другие команды и поддерживали на стадионе!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:37
Просто я работаю болельщиком ...
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
В "Картавом футболе" и спецы картавые. Что тут обсуждать?
n7qzh7ru3r7b
n7qzh7ru3r7b
вчера в 20:20
Я бы поработал болельщиком, был в Катаре не плохая страна.
Tostao
Tostao
вчера в 20:08
В "Картавом футболе" окуейные околофутбольные спецы.
Ну и что что пр оплаченные, это же не судьи? Деньги с твоего кармана берут, что-ли, Никита Ковальчук?
vova505
vova505 ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 20:05
Тоже не понимаю ))
Неужели это как-то влияет на то, что на поле происходит?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:53
Это с первых матчей было заметно)))
Gahi
Gahi
вчера в 19:46, ред.
Кто платит, тот и заказывает музыку, вот и крылатое выражение - «Хлеба и зрелищ!». Без всякого ID болельщика, следствие ведут Колобки.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:43
Америка открыта !
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:38, ред.
На чемпионате мира в Катаре работают проплаченные болельщики .
А картавые продолжают картавить , великие следопыты !??) И что значит, - многие были похожи на арабов и говорили на арабском языке ??? Они не имели права болеть за ту или иную сборную !? И как картавые определили "настоящих " от "неоднозначных" ?! А также болельщики похожие на индусов не имеют права болеть за пентокампеонов ??? И то что они стали организовано покидать стадион , тоже нет ничего сверхъестественного. Как группой приехали, точно также группой и уезжают. Обыкновенные тур группы на чемпионат мира. А выехать после матча который уже заканчивается и всё ясно заранее с исходом , очень проблематично, а оставаться в Катаре как известно очень дорогое удовольствие, так как Катар особенно во время чемпионата мира является одним из самых дорогих стран мира. Вот и собрались уехать. На мой субъективный взгляд сам YouTube канал " Картавый футбол " делает себе таким образом рекламу и ловит хайп . " Великие следопыты " . (((
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:36
Создают атмосферу на стадике ...вот и всё объяснение
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:36
И в чем криминал?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:28, ред.
Как там у Винокура...: "Чего только люди не придумают, чтоб только самим у станка не стоять !"
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:27
Вам футбол нужен или болельщики на трибунах?
Вы же смотрели футбол без зрителей на стадионах во время "коронавируса"?
Не сказать, что полные трибуны на ЧМ, но достаточно много народу на трибунах. Нам зачем их национальная принадлежность?
Из России тоже есть там фанаты болеющие за сборную Францию.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:18
В Катаре без пива плюс время не время отпуска, всё это хотели завернуть под Цензуру против повязок, и прочей европейкой ереси, ЧМ отошёл на второй план! Плюс там власти не шутливые как во Франции не будет в России пили, но не пустили тех кто любит бунтовать, вот и спокойно и прошло
d1metras
d1metras
вчера в 19:18
Странный чемпионат на самом деле)) Вот сразу с первого матча было видно что катар - это не футбольная страна и чемпионат мира нужен шейхам лишь для пиара...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:16
Вообще в любой стране болеют за тех за кого душа просит, и не всегда из своего города или страны, это не запрещено!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:16
Позорная организация
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
Там болельщик В Сабреро и в Майке сборной Бразилии пришёл на матч Бразилии и громко орал МЕКСИКА))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:08
Я этот чемпионат мира не смотрю. Посмотрел только 1 матч Сербия-Бразилия
3ton
3ton
вчера в 19:07
Не футбольная страна .
Там все проплатили ,как и чемпионат
Трибуны пустые
Это самый скучный чемпионат ,я от силы посмотрел два матча.
Желания нет такой цирк смотреть .
drug01
drug01
вчера в 19:05
Это что то новенькое, вот дела
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:01
В разных странах есть персональные болельщики Неймара, Роналду, Месси. Допускаю что есть и персональные болельщики сборной Бразилии
Это расследование может быть просто самопиаром
112910415
112910415
вчера в 19:00
все работы хороши, выбирай на вкус ! )
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:59
Это понятно, что таких найдется.
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