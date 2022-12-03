1670082247

вчера, 18:44

На чемпионате мира в Катаре работают проплаченные болельщики, по крайней мере, такая вероятность существует.

YouTube-канал «Картавый футбол» провел расследование во время матча между Бразилией и Сербией (2:0). Видеоблогер Никита Ковальчук и его команда занялись поисками болельщиков «селесао». Как оказалось, многие из них были похожи на арабов и свободно говорили на арабском языке. Выяснилось, что на одного «настоящего» болельщика приходилось несколько «неоднозначных». Во время матча были замечены целые группы поклонников «пентакампеонов», похожих на выходцев из Индии. Ближе к 75-й минуте, после объявления на стадионе, часть зрителей в желтых футболках стала организованно покидать трибуны.

Что интересно, болельщики сборной Катара активно и организованно поддерживали свою команду во втором матче мундиаля (с командой Сенегала, 1:3), а во время поединка-открытия подобного не наблюдалось в такой степени.