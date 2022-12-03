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Турецкого комментатора уволили в перерыве матча Канада — Марокко на ЧМ

сегодня, 12:20
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада1 : 2Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Турецкого телекомментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча чемпионата мира между сборными Канады и Марокко.

Причиной этого стал тот факт, что комментатор во время трансляции сказал, что автором самого быстрого гола на ЧМ является Хакан Шукюр, на ЧМ-2002 забивший гол в ворота сборной Южной Кореи уже через 9,8 секунды после начала игры. После завершения карьеры Шукюр ушёл в политику, он обвинялся в связях с радикальной оппозицией.

Комментатор Бакирджигил написал в своих социальных сетях, что его уволили. Однако по другим данным, он был только отстранён от работы, но не уволен.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:14
Он должен был сказать так:" Этот Хакан, этот нехороший человек Шукюр, забил самый быстрый гол на ЧМ..."
Tostao
Tostao
сегодня в 15:11
Когда наши хоккейные клубы(в основном ЦСКА) ещё при Советах, традиционно перед Новым годом играли в Канаде и США товарищеские матчи, нашим комментаторам запрещали называть фамилии чешских игроков (Вацлав Недоманский, Аугуста и проч.), которые сбежали на Запад, в НХЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:29
Альпера Бакирджигил должен был сказать : "Автором самого быстрого гола на ЧМ является человек имя которого я не буду произносить чтоб меня не уволили...но гол он забил через 9,8 секунды после стартового свистка."
Илья85
Илья85 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:26
Да. Очень хорошо помню тот матч ,да и вообще весь ЧМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 13:58
Спасибо, не знал.
Но тем не мение гол он забил на 10 секунде. Это факт...
Илья85
Илья85 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:40, ред.
Этот футболист связан с опозицией ,ктороя в 16 году с помощью америки хотела организовать военный переворот . Умерло ,почти ,300 человек (мирняк)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:57
Мир сошёл с ума.
Dauletbek
Dauletbek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:55
Упоминание об оппозиционере, типа....
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:45
Такое может быть только в Турции.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:37
Кирдык Бакирджигил...
Predator94
Predator94
сегодня в 12:31
Идиотизм
протон
протон
сегодня в 12:29
В Турции, похоже веселее даже, чем у нас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:23
А что он сказал неправильно?
Гость
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