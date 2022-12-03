Турецкого комментатора уволили в перерыве матча Канада — Марокко на ЧМ

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сегодня, 12:20

Турецкого телекомментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча чемпионата мира между сборными Канады и Марокко.

Причиной этого стал тот факт, что комментатор во время трансляции сказал, что автором самого быстрого гола на ЧМ является , на ЧМ -2002 забивший гол в ворота сборной Южной Кореи уже через 9,8 секунды после начала игры. После завершения карьеры Шукюр ушёл в политику, он обвинялся в связях с радикальной оппозицией.

Комментатор Бакирджигил написал в своих социальных сетях, что его уволили. Однако по другим данным, он был только отстранён от работы, но не уволен.