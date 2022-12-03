Турецкого комментатора уволили в перерыве матча Канада — Марокко на ЧМ

Турецкого телекомментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча чемпионата мира между сборными Канады и Марокко.
Причиной этого стал тот факт, что комментатор во время трансляции сказал, что автором самого быстрого гола на ЧМ является Хакан Шукюр, на ЧМ-2002 забивший гол в ворота сборной Южной Кореи уже через 9,8 секунды после начала игры. После завершения карьеры Шукюр ушёл в политику, он обвинялся в связях с радикальной оппозицией.
Комментатор Бакирджигил написал в своих социальных сетях, что его уволили. Однако по другим данным, он был только отстранён от работы, но не уволен.
Но тем не мение гол он забил на 10 секунде. Это факт...
Но тем не мение гол он забил на 10 секунде. Это факт...