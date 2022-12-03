Фанаты «Манчестер Юнайтед» предъявили требования к новым владельцам клуба

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вчера, 17:42

Семья Глейзеров, владельцев «Манчестер Юнайтед», готова продать клуб. Фанаты «дьяволов» предъявили требования к новым возможным владельцам МЮ .

Более 50 групп фанатов «дьяволов» опубликовали письмо, в котором обозначили веру в то, что любой новый владелец будет заботиться о клубе и развивать его, а также видеть в нем не только коммерческую выгоду.

Болельщики предъявили ряд требований к будущим покупателям:

– Фанаты будут владеть клубом в качестве партнеров, они будут представлены в совете;

– Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также в клубную инфраструктуру для обновления стадиона «Олд Траффорд» и тренировочной базы;

– Обязательство погасить существующую задолженность клуба и финансировать будущие затраты посредством выпуска новых акций;

– На эмблему МЮ должны вернуться слова «футбольный клуб»;

– Без окончательного согласия болельщиков клуб никогда не будет стремиться участвовать в таких турнирах, как Суперлига Европы.

– Уровень цен на билеты будет оставаться на доступном уровне.