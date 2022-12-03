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Фанаты «Манчестер Юнайтед» предъявили требования к новым владельцам клуба

вчера, 17:42

Семья Глейзеров, владельцев «Манчестер Юнайтед», готова продать клуб. Фанаты «дьяволов» предъявили требования к новым возможным владельцам МЮ.

Более 50 групп фанатов «дьяволов» опубликовали письмо, в котором обозначили веру в то, что любой новый владелец будет заботиться о клубе и развивать его, а также видеть в нем не только коммерческую выгоду.

Болельщики предъявили ряд требований к будущим покупателям:

– Фанаты будут владеть клубом в качестве партнеров, они будут представлены в совете;

– Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также в клубную инфраструктуру для обновления стадиона «Олд Траффорд» и тренировочной базы;

– Обязательство погасить существующую задолженность клуба и финансировать будущие затраты посредством выпуска новых акций;

– На эмблему МЮ должны вернуться слова «футбольный клуб»;

– Без окончательного согласия болельщиков клуб никогда не будет стремиться участвовать в таких турнирах, как Суперлига Европы.

– Уровень цен на билеты будет оставаться на доступном уровне.

МЮ идет на 5-м месте в АПЛ (26 очков).

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Ман Юнайтед
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:55
А есть уже потенциальные покупатели?
112910415
112910415
вчера в 19:04
" Да ну на фиг! " - сказали возможные покупатели. )
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 18:28
"МЮ идёт на пятом месте" нужно тоже в список требований включить)
протон
протон
вчера в 18:11
В ответ фанатов попросили снять розовые очки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:59
Какие дерзкие фанаты у МЮ, нечего не боятся!
Гость
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