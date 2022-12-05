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Шалимов: «Поляки — негодяи, которые первыми отказались играть с Россией»

вчера, 08:52
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о сборной Польши после её вылета с чемпионата мира в Катаре.

Команда Роберта Левандовского уступила Франции в 1/8 финала турнира (1:3).

Поляки — негодяи, которые первыми отказались с нами играть. Первый же момент какой был — наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы и понеслась вот эта чехарда. Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им было делать. Поэтому поляки — домой. Хорошо, что 3:1. Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 17:05
Да им сейчас не до футбола. Все мысли о том как отжать под шумок исторические свои земли
Bullkин
Bullkин ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:32
С отказом играть на нейтральном поле и попаданием не по спортивному принципу поляков соглашусь. И по поводу политики смешанной со спортом тоже. Но хочу заметить, что поведение Польши и уефа - есть реакция, а не начало беспрецедентного действия. Даже если бы разрешили играть и мы бы прошли Польшу и Швецию(в чем я сильно сомневаюсь) - я бы не советовал сборникам ехать на мундиаль по соображениям безопасности. И уж кому бы помолчать, так это гнилому насквозь Шалимову.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Garrincha58 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
До " специальной операции " нашей страны в Украине, в Польше проводился опрос среди граждан этого государства. Так вот, большинство из них положительно относилось к России и её народу, т.е. к нам с вами. Поэтому, когда мы говорим о Польше либо ином государстве, необходимо разделять мнение народа и действия " верхушки ".
Футболисты - заложники политики своего Правительства, поэтому к ним никаких претензий с нашей стороны быть не может. А тем более недопустимо злорадное отношение к проигрышу сборной этой страны.
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:46
Ды нет уж Юрий Сенатов1. Политика смешалась с футболом когда сборной польши разрешили не играть с нашей сборной. Именно разрешили и именно не по спортивным принципам польша попала на ЧМ. УЕФА пошел у них на поводу. Отказываетесь играть? Чтож ваше право, в таком случае засчитывается техническое поражение. Но польшу вообще освободили от игры на нейтральном поле, вместо России не подпустили даже другую сборную.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:00
а нигматуллин наверное жалеет что они вылетели
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:14, ред.
Дремучесть в рассуждениях российского "тренера" Игоря Шалимова - во всей красе. А мы всё гадаем, почему такие, как он, не добиваются мало-мальских успехов в тренерском деле. Оказывается, поляки виноваты, что другие федерации отказались с нами играть... А если бы они вчера выиграли, что бы тогда сказал Шалимов, или промолчал ? Ждал проигрыша поляков в 1/4, чтобы выплеснуть на них всю свою злость?
Как - то всё мелко, гадко в его рассуждениях.
Почитал комментарии. Многие политику смешали с футболом. Недостойно, господа.
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 12:07
Курваши получили по заслугам. Хотя справедливости ради стоит отметить что они вообще не должны были выходить из группы. по силе самая слабая команда ЧМ после Катара, по игре - позорище полное! После матча с аргентинцами я бы на их месте вообще на поле больше никогда не выходил.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 10:56
Не зря к этой стране прочно прикрепилось клише ГИЕНА ЕВРОПЫ, Гыгыгы
DaslerU
DaslerU
вчера в 10:46
Cборная Польши на этом ЧМ это позорище, позорище и ещё раз позорище.
alexamit
alexamit
вчера в 10:25
Пшеки всю жизнь были курвами. Проститутки гейропы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:14, ред.
Бог шельму метит.
Пардон-"бог курву метит".
Bullkин
Bullkин
вчера в 09:50
Как может называть других негодяями человек, который в свое время развалил сборную из-за денег?
ssspartak
ssspartak ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 09:47
Всё верно. Это называется попали на турнир не по спортивным принципам. Тогда уж пусть играли бы со следующей командой после России. Но нет...
ABir
ABir
вчера в 09:46
Для поляков даже выход из группы - огромное достижение, дальше по спортивному принципу - домой.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:39
На чужом горбу в рай въехали, теперь на своем опять на грешную землю опустились - по делом им.
Сп62
Сп62
вчера в 09:24
А зачем им надо было рисковать. А вдруг бы они нам проиграли? И что?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
Вести нельзя, Однако ведут. И не только поляки. Однако именно они главные зачинщики...
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