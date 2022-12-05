Шалимов: «Поляки — негодяи, которые первыми отказались играть с Россией»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о сборной Польши после её вылета с чемпионата мира в Катаре.
Команда Роберта Левандовского уступила Франции в 1/8 финала турнира (1:3).
Поляки — негодяи, которые первыми отказались с нами играть. Первый же момент какой был — наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы и понеслась вот эта чехарда. Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им было делать. Поэтому поляки — домой. Хорошо, что 3:1. Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя.
Футболисты - заложники политики своего Правительства, поэтому к ним никаких претензий с нашей стороны быть не может. А тем более недопустимо злорадное отношение к проигрышу сборной этой страны.
Футболисты - заложники политики своего Правительства, поэтому к ним никаких претензий с нашей стороны быть не может. А тем более недопустимо злорадное отношение к проигрышу сборной этой страны.
Как - то всё мелко, гадко в его рассуждениях.
Почитал комментарии. Многие политику смешали с футболом. Недостойно, господа.
Как - то всё мелко, гадко в его рассуждениях.
Почитал комментарии. Многие политику смешали с футболом. Недостойно, господа.
Пардон-"бог курву метит".
Пардон-"бог курву метит".