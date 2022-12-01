В поражениях Бельгии виноват один человек. Футболисты сборной не говорят друг с другом

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вчера, 10:42

Накануне решающей битвы с Хорватией называем вещи своими именами.

Разделение на кланы не всегда вредит

Де Брюйне не говорит с Куртуа. Кевин изменял своей бывшей девушке, а она в качестве мести полетела в Мадрид и подружилась с носатым голкипером тогда еще «Атлетико». В той дикой молодой парочке обе стороны так себе. Например, подругу позже запугивали родители Де Брюйне. В результате лидеры Бельгии между собой не общаются. Также конфликт у Троссарда и Эдена Азара. Где-то сцепились, хотя парень из «Брайтона» не часто мелькал перед носом у резервиста «Реала».

А после провала против Марокко в раздевалке ругались Вертонген, Азар и Де Брюйне. Причину для конфликта Яна и Кевина легко угадать. Хавбек «Манчестер Сити» дал интервью, где в своем стиле перечислил проблемы Бельгии, отдельно указывая на пенсионеров в составе. Вертонгену тридцать пять лет, мог воспринять комментарий Де Брюйне на свой счет, даже если Кевин рассуждал, а не пытался оскорбить напарников. Ветераны подняли шум, пришлось вмешиваться Лукаку.

Но после знаменитого интервью с последующим извинением в «Челси» прекрасно знаем, что сам Ромелу не всегда мудрый добрый великан. Форвард не общается с Батшуайи, конкурентом в сборной страны. Понятно, что хватало чемпионских команд, где игроки друг друга терпеть не могли. Например, в сборной Франции так было, конфликтов хватало. Но Эме Жаке специально запер команду на базе на целый домашний турнир. Прогулку устроил всего один раз за весь ЧМ -1998.

Зидан, Джоркаефф, Тюрам, Анри и Лизаразю ходили вместе после выхода в плей-офф на мужской стриптиз. Жаке хотел, чтобы футболисты поржали и выпили, но считал общение с женщинами вредным для игроков по ходу жаркого и важного лета. Жаке хотел создать армию, как у Наполеона, только с добрыми намерениями и победным результатом. А бельгийская сборная не стала единой армией, самое время процитировать бывшего голкипера команды – Силвио Прото:

Ссоры – типичная реакция для людей без характера великих чемпионов. Чемпионы едины, когда что-то идет не так. А маленькие люди палят друг в друга, считая себя большими игроками.

Прото, конечно, не считает именно Де Брюйне и Азара «маленькими игроками». Но характер у них сварливый, как и у Лукаку. Обратите внимание, что Куртуа не опроверг наличие конфликтов в сборной Бельгии, лишь заявил, что если найдут «крысу», то выгонят. Информация правильная, Мартинес не смог честно признать, что после влета Марокко было бы странно не злиться. Но стоп. Кто в любой сборной в ответе за микроклимат?

Во всех поражениях виноваты тренеры

Игроки являются заложниками чужих идей. Если Мартино приказывает Мексике бить издали – бьют. Приказывал не бить – не били. Футболисты — молодые люди, которые не видят всю картину, а если опытнее, то уже самоуверенные мультимиллионеры, которым все в рот заглядывают. Без нормального управления Роналду не выиграет для вас Лигу чемпионов. Доказано «Ювентусом», где теперь погнали все руководство, но пока оставили Аллегри, который как тренер сбавил за последние годы.

Бельгия, когда вышла на первое место в рейтинге ФИФА и хотела трофеев, допустила похожую ошибку – поставила на слабых управленцев. Вильмотс был классными игроком, но Марка всегда считали никудышным тренером. Ему выдали Бельгию с 2012 по 2016, а до этого работал в штабе предшественника. И хуже всего, что некоторые футболисты тоже считали Вильмоста слабым специалистом, поэтому пока Аргентина с помощью Маскерано и Ди Марии шла в финал в Бразилии, Бельгия им проиграла.

А ведь уже тогда были силы, чтобы выйти в полуфинал на Нидерланды. В соседском противостоянии могли родить сенсацию. Пусть немцы той поры способны были убить надежды и Месси, и Азара, Бельгия упустила первый большой шанс на финал. Затем был Евро-2016, где вылетели от команды Уэльса. Вильмотс показал свой уровень и ушел, а на его место взяли наставника с опытом в «Уигане» и «Эвертоне». Роберто Мартинес не великий тренер, не легенда сборной Бельгии и не автор сенсаций.

Роберто плохо играл решающие матчи. На прошлом чемпионате мира вылетели от Франции в полуфинале. До этого прошли саму Бразилию, но благодаря сэйвам Куртуа. Сейчас спасения Тибо нужны, чтобы обыграть Канаду. Мартинес не прогрессирует. Тренер провалился в Лиге Наций 2019 – Бельгия не попала в финал четырех, уступили первое место в группе швейцарцам. Роберто вылетел от Италии на Евро-2020, а еще не сумел пройти Францию в Лиге Наций, хотя и опыт был, и сил хватало.

Соседи выиграли еще один трофей, а Мартинес остался с постаревшей командой, которую не смог грамотно омолодить. Против Марокко на поле был старший Азар чуть ли не в роли опорника, бесполезный Батшуайи, не было Тилеманса с первых минут, зато весь матч провел медлительный Витсель. Ни свежих флангов, ни новых идей, ни измерения подхода. Онана бросили в бой, но его, как и де Кетеларе, главный тренер не подготовил. Впрочем, у Роберто не очень хороший вкус не только на замены.

Выбор помощников – еще одна беда. Вермален без малейшего тренерского опыта оказался в штабе, а Тьерри Анри вернулся, хотя француз в роли главного тренера «Монако» показал, что с его вредным характером можно мешать, а не помогать. Особенно когда коллектив конфликтный, как у нереализованной сборной Бельгии.

«Потерянное поколение», как у англичан

Не факт, что Бельгия выйдет в плей-офф. Канада завершила борьбу и может отдать очки Марокко. Если хорваты не проиграют бельгийцам – реальный сценарий, ведь сборная Далича готова не хуже, то даже две мировые выведут в плей-офф Модрича и Зиеша, а Де Брюйне отправится назад в Англию. В таком случае войдут в историю «потерянным поколением», коих в футболе хватало. Причем если великая Австрия пострадала из-за нацистов, если на великую сборную Венгрии повлияли коммунисты, то Бельгия сама виновата.

Футболисты не компенсировали слабости главного тренера. А наставникам не хватало класса, ведь Роберто Мартинес – локальный любимчик футбольной провинции в Англии, не более. На таком уровне можно найти героя большого турнира, но когда говорим о шести потерянных финалах, то надо уточнить, что ни в одном из них Бельгия могла не быть фаворитом. То есть разницу должен был формировать именно тренер, иначе Германия, Франция и Англия могли обыграть Де Брюйне и Азара в решающих матчах ЧМ или Евро.

У Бельгии всегда были классные промежуточные результаты. Из-за этого бразильцы лишь недавно настигли их в рейтинге ФИФА . Но в решающий момент «красные дьяволы» как «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Или как сборная Англии времен Бекхэма, Руни, Джеррарда и Лэмпарда на крупных турнирах. Состав был сказочным, мастерства хватало, а результаты не радовали. Бельгия вылетает обычно не так нелепо, как раньше англичане, но от этого не легче, ведь 6 из 7 попыток на трофей уже не использовали.

Разумеется, сам факт, что в небольшой стране – около 11 миллионов человек, воспитали таких мастеров, заставляет аплодировать стоя. Всем, кроме главных тренеров первой сборной, ведь общий вывод грустный. Бельгия не раскрыла потенциал, поскольку не нашла своего наставника. Осталась последняя попытка, но большие мастера перессорились и устали.