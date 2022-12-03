Защитник Уругвая Хименес ударил директора ФИФА и оскорбил судью

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сегодня, 08:27

Защитник сборной Уругвая показал неспортивное поведение после матча группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (2:0). Уругвайцы сумели одержать победу, но не вышли из группы.

После финального свистка, пытаясь пройти к главному арбитру встречи , Хименес ударил локтем в голову директора ФИФА Колина Смита. После этого футболист начал выкрикивать нецензурные фразы в адрес Зиберта и Смита, назвав их ворами.

Теперь Химинесу может грозить серьезный штраф и длительная дисквалификация.