Защитник Уругвая Хименес ударил директора ФИФА и оскорбил судью

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес показал неспортивное поведение после матча группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (2:0). Уругвайцы сумели одержать победу, но не вышли из группы.
После финального свистка, пытаясь пройти к главному арбитру встречи Даниэлю Зиберту, Хименес ударил локтем в голову директора ФИФА Колина Смита. После этого футболист начал выкрикивать нецензурные фразы в адрес Зиберта и Смита, назвав их ворами.
Теперь Химинесу может грозить серьезный штраф и длительная дисквалификация.
Значит целая федерация страны 4 года готовится к турниру, ждёт его, отбирается проходя квалификацию, тратит уйму труда, нерв, средств и времени, приезжает, играет, и... становится "жертвой" чьей-либо ошибки или "обстоятельств непреодолимой силы", вылетая по "велению судьбы"...
Нет, уважаемые. Ставки здесь настолько высоки, что удар локтем по морdе и разбитый монитор ВАР - самые мелкие по тяжести события, которые могли произойти. Для футбольной страны, какой является Уругвай. - это нац. трагедия. которая предопределила судьбу многих... Поэтому..., пусть Смит и Зиберт молятся, чтоб этим дело по отношению к ним и закончилось, потому как если кого-нибудь из них в дальнейшем найдут бездыханными в какой-нибудь канаве (не приведи Господи), то я этому нисколько не удивлюсь.
Значит целая федерация страны 4 года готовится к турниру, ждёт его, отбирается проходя квалификацию, тратит уйму труда, нерв, средств и времени, приезжает, играет, и... становится "жертвой" чьей-либо ошибки или "обстоятельств непреодолимой силы", вылетая по "велению судьбы"...
Нет, уважаемые. Ставки здесь настолько высоки, что удар локтем по морdе и разбитый монитор ВАР - самые мелкие по тяжести события, которые могли произойти. Для футбольной страны, какой является Уругвай. - это нац. трагедия. которая предопределила судьбу многих... Поэтому..., пусть Смит и Зиберт молятся, чтоб этим дело по отношению к ним и закончилось, потому как если кого-нибудь из них в дальнейшем найдут бездыханными в какой-нибудь канаве (не приведи Господи), то я этому нисколько не удивлюсь.