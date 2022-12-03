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Защитник Уругвая Хименес ударил директора ФИФА и оскорбил судью

сегодня, 08:27
ГанаЛоготип футбольный клуб Гана0 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес показал неспортивное поведение после матча группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (2:0). Уругвайцы сумели одержать победу, но не вышли из группы.

После финального свистка, пытаясь пройти к главному арбитру встречи Даниэлю Зиберту, Хименес ударил локтем в голову директора ФИФА Колина Смита. После этого футболист начал выкрикивать нецензурные фразы в адрес Зиберта и Смита, назвав их ворами.

Теперь Химинесу может грозить серьезный штраф и длительная дисквалификация.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 15:27
Почему их нельзя трогать, бить? "недотроги" допустили грубые ошибки, они должны быть наказаны.
Futurista
Futurista ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:15
Зря, не зря...обсудим в Москве)...молодец полковник Хименес...
Asper
Asper
сегодня в 14:06
А какие претензии-то? По эпизоду с Нуньесом и Амарти, что ль? Или что падение Кавани смотреть не стали?
Это всё жижа, надо было корейцев обыгрывать, а не откладывать проблемы на потом, особенно когда у вас вторая игра с Португалией.
Себе по голове бей так что, сами себя обокрали
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:45, ред.
И играет на поле тоже он )
Это лишь поиск заговора, хотя не исключено. Ведь невозможно даже с помощью судейства оставить за бортом команду. Да в деталях это может быть, особенно если это касается хрупких команд.
Корейцам тоже не поставили пенку, но они выиграли и прошли дальше.
Да и Уругвай не наиграл на выход из группы, они могли выложиться в матче с Ганой, чтобы достойно завершить турнир. Та же Гана играла больше в любительский футбол, а не в тот футбол, где они выкладывались в каждом матче и им оставалось не проиграть Уругваю. Но так поступили многие команды, не только сборная Ганы. В итоге они поступили так - проиграли сборной Португалии, а потом попытались взять очки с якобы с менее сильными соперниками, когда сборная Португалии на бумаге фаворит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:10
А я мечтаю, чтобы кто-то из наших футболистов когда-нибудь повёл себя также по-мужски. Или хотя бы подножку незаметно для всех подставил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:01
Могу понять Кавани, это последний чемпионат Мира для него. А вот Хименес зря так сделал
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:01
Вполне нормальная реакция нормального человека на тяжкое личное и несправедливое оскорбление, тем более нормально для человека из Латинской Америки. Это как инженер человеческих душ заявляю.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 11:51
до сих пор загадка, как падение Кавани можно было хотя бы не посмотреть на VAR хотя бы для приличия
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:47, ред.
Нравятся мне нравоучительные высказывания некоторых о нормах поведения в обществе...
Значит целая федерация страны 4 года готовится к турниру, ждёт его, отбирается проходя квалификацию, тратит уйму труда, нерв, средств и времени, приезжает, играет, и... становится "жертвой" чьей-либо ошибки или "обстоятельств непреодолимой силы", вылетая по "велению судьбы"...
Нет, уважаемые. Ставки здесь настолько высоки, что удар локтем по морdе и разбитый монитор ВАР - самые мелкие по тяжести события, которые могли произойти. Для футбольной страны, какой является Уругвай. - это нац. трагедия. которая предопределила судьбу многих... Поэтому..., пусть Смит и Зиберт молятся, чтоб этим дело по отношению к ним и закончилось, потому как если кого-нибудь из них в дальнейшем найдут бездыханными в какой-нибудь канаве (не приведи Господи), то я этому нисколько не удивлюсь.
dok66
dok66
сегодня в 11:43
Эмоции парня конечно захлестнули . Но вот не стнает ли это точкой в футбольной карьере . Обидно будет вдвойне .
А. Ермолов
А. Ермолов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:03
Надо добавить что чемпионом последние чемпионаты становились европейуы, значит теперь должен быть юж. Америка или азия
galem72
galem72
сегодня в 10:34
Думаю, после такого волеизъявления этому латиносу стоит забыть о международной карьере в рамках ФИФА.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:26
Это он погорячился, пожалуй...
DXTK
DXTK
сегодня в 10:24
на чемпионате мира такие эмоции и должны быть, , не только эмоциональные матчи, но и футболисты должны показать, что они люди, а не стадо с которым можно творить что хочешь засуживать и тогдалее.

Уругвай понять можно.......почему на Кавани не поставили пенку, а Роналду за свою симуляцию выплакал ее?

PS Кавани раздолбал Вар, Хименес лещей на раздовал, жаль что Суарес не успел зубами вцепится в кого-нибудь.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 10:19
Ууууууу....может забыть пока-что про футбол. Зато будет время сходить на курсы управления гневом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:03, ред.
Зря Хименес промесничал...(или родригасничал...кому как удобней)))

По ФИФАвской раскладке в плейофф должны выйти:
8 представителей Европы
2 представителя Южной Америки
2 представителя Азии
2 представителя Африки
2 представителя крупнонаселённых заокеанских стран (США,Австралия)

Фсё.....
Хоть локтем директору хоть коленом - без вариантов...предтурнирный расклад никто менять не будет...)))
valeron4321
valeron4321
сегодня в 10:01
Все верно сказал Хименес - Зиберт и Смит - футбольные воры. Даже видео есть, как они воруют. но пенальти забить еще нужно.
Жаль, правда что игрок включил при этом гопника. Опустился до их уровня. Неспортивное поведение.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:39
по питерски поступил, по семаковски
Futurista
Futurista
сегодня в 09:12, ред.
Вот так вот Колин...а в России был такой счастливый...и в башню с локтя не получал...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:06, ред.
С локтя заехал..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:51
Надо разобраться, может Хименес был прав
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 08:48
Это не красиво, надо уходить красиво.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:45
Какая несправедливость, за правду наказывают.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 08:43
Вылет команды это стресс для каждого игрока, но нельзя так.
ABir
ABir
сегодня в 08:34
У нас между собой махаются, а на ЧМ просто футбольных функционеров мутузят
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:34
Поведение у товарища неспортивное! 😁
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