Булыкин: «В матче Японии и Хорватии точно стоит ждать сюрпризов»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от матча между Японией и Хорватией в 1/8 финала ЧМ -2022.

Конечно, сборная Хорватии — фаворит в этом матче, но не стоит списывать со счетов японцев. Уверен, они смогут оказать достойное сопротивление. У сборной Японии мобильные ребята, они здорово двигаются, запредельная самоотдача. Японцы могут замучить хорватов, которые пока ещё хорошей игры на этом турнире не показали. В этой игре точно стоит ждать сюрпризов.