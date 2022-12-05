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Булыкин: «В матче Японии и Хорватии точно стоит ждать сюрпризов»

вчера, 14:03
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между Японией и Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Конечно, сборная Хорватии — фаворит в этом матче, но не стоит списывать со счетов японцев. Уверен, они смогут оказать достойное сопротивление. У сборной Японии мобильные ребята, они здорово двигаются, запредельная самоотдача. Японцы могут замучить хорватов, которые пока ещё хорошей игры на этом турнире не показали. В этой игре точно стоит ждать сюрпризов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:57
Все же хорваты посильнее, но японцы поудачливее.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:59
Хорваты победят, с сюрпризами или без них.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:48
Будем ждать сюрпризов...
drug01
drug01
вчера в 14:28
Зачем сюрпризы! Лучше бы чтобы игра была весёлая
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:21
А с Бельгией игру смотрел?
Если судя чудить не будет то без сюрпризов
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