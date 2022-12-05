Экс-игрок сборной СССР поделился мнением о причинах успеха команд из Африки

Бывший вратарь сборной СССР поделился мнением о выступлении африканских сборных на ЧМ -2022.

Удивительно то, что на сегодняшний день африканский футбол очень серьёзно поднялся вверх. Они прибавили во всём: в коллективной игре, дисциплине. При этом африканцы сами по себе всегда были техничные и жёсткие, а сейчас они играют в большинстве своём в европейских клубах. Эта смесь Африки и Европы передаётся уже и сборным.

Посмотрите, как вектор развития футбола сборных плавно переходит в другие регионы из Европы. Думаю, через определённое время, через один‑два чемпионата мира мы в финале увидим только африканские команды.