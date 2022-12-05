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Экс-игрок сборной СССР поделился мнением о причинах успеха команд из Африки

вчера, 12:58

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении африканских сборных на ЧМ-2022.

Удивительно то, что на сегодняшний день африканский футбол очень серьёзно поднялся вверх. Они прибавили во всём: в коллективной игре, дисциплине. При этом африканцы сами по себе всегда были техничные и жёсткие, а сейчас они играют в большинстве своём в европейских клубах. Эта смесь Африки и Европы передаётся уже и сборным.

Посмотрите, как вектор развития футбола сборных плавно переходит в другие регионы из Европы. Думаю, через определённое время, через один‑два чемпионата мира мы в финале увидим только африканские команды.

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ssspartak
ssspartak
вчера в 13:15
Африка сильно прибавила! И азиаты тоже прибавили (Катар не в счет).
Гость
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