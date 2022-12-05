Крыховяк: «Для сборной Польши получился неплохой чемпионат мира»

Полузащитник сборной Польши подвёл итоги чемпионата мира в Катаре для национальной команды.

Вчера поляки уступили команде Франции (1:3) и покинули турнир.

Для нас получился неплохой турнир. Нашей целью был выход из группы. Затем мы сыграли с Францией — играли неплохо, могли победить, но не получилось. Жаль, что не смогли забить в первом тайме. Это ключевой момент.

Наверное, можно говорить, что мы бы могли играть по-другому, но самое главное то, что мы вышли из группы. В матче с Аргентиной мы плохо контролировали мяч. В игре с Францией это удалось изменить. Мы можем играть в футбол, контролировать мяч.