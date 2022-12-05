Крыховяк: «Для сборной Польши получился неплохой чемпионат мира»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк подвёл итоги чемпионата мира в Катаре для национальной команды.
Вчера поляки уступили команде Франции (1:3) и покинули турнир.
Для нас получился неплохой турнир. Нашей целью был выход из группы. Затем мы сыграли с Францией — играли неплохо, могли победить, но не получилось. Жаль, что не смогли забить в первом тайме. Это ключевой момент.
Наверное, можно говорить, что мы бы могли играть по-другому, но самое главное то, что мы вышли из группы. В матче с Аргентиной мы плохо контролировали мяч. В игре с Францией это удалось изменить. Мы можем играть в футбол, контролировать мяч.
Поляки вышли не побеждать, а терпеть, это было видно. Французы их первых полчаса игры просто мяли как в мясорубке, а они просто отбивались! 1:3 это ещё хороший результат, для столь бездарной сборной с столь убогой игрой... Там французы наиграли на все 6, + отменненый гол Жиру при 1:0... Ну и поделом! Антифутбол в исполнении Польши. Просмотрел весь матч, порадовался за Францию, Мбаппе. Весь матч искал на поле Левандовский, с трудом находил)))
Пи.Си. На ЧМ нет место трусам и тем, кто не желает соблюдать правила и принципы спорта!
Поляки вышли не побеждать, а терпеть, это было видно. Французы их первых полчаса игры просто мяли как в мясорубке, а они просто отбивались! 1:3 это ещё хороший результат, для столь бездарной сборной с столь убогой игрой... Там французы наиграли на все 6, + отменненый гол Жиру при 1:0... Ну и поделом! Антифутбол в исполнении Польши. Просмотрел весь матч, порадовался за Францию, Мбаппе. Весь матч искал на поле Левандовский, с трудом находил)))
Пи.Си. На ЧМ нет место трусам и тем, кто не желает соблюдать правила и принципы спорта!
Ну мертвая же команда приехала. Мертвее Бельгии даже. О чем говорит Крыховяк.
Даже не так. Что НЕСЕТ Крыховяк? Кого они могли победить? Францию??? Французы возили польских импотентов как хотели. То же делали аргентинцы. Играй мексиканцы так. как в концовке матча с поляками весь матч, поехали бы пшеки домой и этого тупого блеяния не было, хотя бы.
Нет, если выносы в никуда можно назвать контролем мяча, тогда да, поляки умеют контролировать мяч. Но когда ты не можешь тремя передачами даже до центра поля дойти без потерь, тут я думаю, лучше вообще молчать в тряпочку. Надежда Польши - Левандовски вообще ничего не показал на ЧМ за 4, ЧЕТЫРЕ!! матча.
Сказать, что я в шоке от слов поляков, это ничего не сказать...
Ну мертвая же команда приехала. Мертвее Бельгии даже. О чем говорит Крыховяк.
Даже не так. Что НЕСЕТ Крыховяк? Кого они могли победить? Францию??? Французы возили польских импотентов как хотели. То же делали аргентинцы. Играй мексиканцы так. как в концовке матча с поляками весь матч, поехали бы пшеки домой и этого тупого блеяния не было, хотя бы.
Нет, если выносы в никуда можно назвать контролем мяча, тогда да, поляки умеют контролировать мяч. Но когда ты не можешь тремя передачами даже до центра поля дойти без потерь, тут я думаю, лучше вообще молчать в тряпочку. Надежда Польши - Левандовски вообще ничего не показал на ЧМ за 4, ЧЕТЫРЕ!! матча.
Сказать, что я в шоке от слов поляков, это ничего не сказать...