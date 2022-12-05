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Крыховяк: «Для сборной Польши получился неплохой чемпионат мира»

вчера, 10:51
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк подвёл итоги чемпионата мира в Катаре для национальной команды.

Вчера поляки уступили команде Франции (1:3) и покинули турнир.

Для нас получился неплохой турнир. Нашей целью был выход из группы. Затем мы сыграли с Францией — играли неплохо, могли победить, но не получилось. Жаль, что не смогли забить в первом тайме. Это ключевой момент.

Наверное, можно говорить, что мы бы могли играть по-другому, но самое главное то, что мы вышли из группы. В матче с Аргентиной мы плохо контролировали мяч. В игре с Францией это удалось изменить. Мы можем играть в футбол, контролировать мяч.

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Все комментарии
kirapala
kirapala
вчера в 12:55
Так говорить нельзя.
shlomo
shlomo
вчера в 11:22, ред.
Ключевое слово "...Мы можем играть в футбол...".... только если в какой-то извращённой польской вселенной... встали с колен и вытерли губы... Сборная Польши, а также персонально Левандовский и Крыховяк, были прокляты большим количеством людей. Проклятие так просто не снимается. Это очень надолго. При нашей жизни - навсегда....

Поляки вышли не побеждать, а терпеть, это было видно. Французы их первых полчаса игры просто мяли как в мясорубке, а они просто отбивались! 1:3 это ещё хороший результат, для столь бездарной сборной с столь убогой игрой... Там французы наиграли на все 6, + отменненый гол Жиру при 1:0... Ну и поделом! Антифутбол в исполнении Польши. Просмотрел весь матч, порадовался за Францию, Мбаппе. Весь матч искал на поле Левандовский, с трудом находил)))


Пи.Си. На ЧМ нет место трусам и тем, кто не желает соблюдать правила и принципы спорта!
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 11:14
Я одного не пойму. У поляков с рождения какая-то пелена на глазах, или корона на голове врожденная?
Ну мертвая же команда приехала. Мертвее Бельгии даже. О чем говорит Крыховяк.
Даже не так. Что НЕСЕТ Крыховяк? Кого они могли победить? Францию??? Французы возили польских импотентов как хотели. То же делали аргентинцы. Играй мексиканцы так. как в концовке матча с поляками весь матч, поехали бы пшеки домой и этого тупого блеяния не было, хотя бы.
Нет, если выносы в никуда можно назвать контролем мяча, тогда да, поляки умеют контролировать мяч. Но когда ты не можешь тремя передачами даже до центра поля дойти без потерь, тут я думаю, лучше вообще молчать в тряпочку. Надежда Польши - Левандовски вообще ничего не показал на ЧМ за 4, ЧЕТЫРЕ!! матча.
Сказать, что я в шоке от слов поляков, это ничего не сказать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:08
Могли победить Фрарцию? Ха ха, а Крыховяк фантазер, однако.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:55
Особенно что попали туда почти на халяву...
Гость
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