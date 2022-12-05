Крыховяк: «Не буду комментировать слова Дзюбы. Это уже история»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал слова российского форварда Артёма Дзюбы, который недавно раскритиковал польских футболистов из-за отказа играть с Россией в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.
Дзюба сказал:
Я вообще хотел бы сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками, потому что в связи с последними событиями поляков терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать, что «мы играть с ними не будем», а потом «эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что с нами не хотят играть.
Крыховяк ответил:
Что я могу ответить Дзюбе? Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано.
Им и сказать на это нечего...
Им и сказать на это нечего...