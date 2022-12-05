Крыховяк: «Не буду комментировать слова Дзюбы. Это уже история»

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вчера, 11:12

Полузащитник сборной Польши прокомментировал слова российского форварда , который недавно раскритиковал польских футболистов из-за отказа играть с Россией в стыковых матчах за право выступить на ЧМ -2022.

Дзюба сказал:

Я вообще хотел бы сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками, потому что в связи с последними событиями поляков терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать, что «мы играть с ними не будем», а потом «эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что с нами не хотят играть.

Крыховяк ответил: