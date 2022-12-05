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Крыховяк: «Не буду комментировать слова Дзюбы. Это уже история»

вчера, 11:12

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал слова российского форварда Артёма Дзюбы, который недавно раскритиковал польских футболистов из-за отказа играть с Россией в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.

Дзюба сказал:

Я вообще хотел бы сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками, потому что в связи с последними событиями поляков терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать, что «мы играть с ними не будем», а потом «эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что с нами не хотят играть.

Крыховяк ответил:

Что я могу ответить Дзюбе? Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 14:01
Поляки просто воспользовались моментом и отодвинули нашу сборную на дно, наверное многие бы сделали так!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:25
Поляки первые начали их никто не просил комментировать против российской сборной. Какой привет, такой и ответ. Дзюба прав здесь.
Flamen
Flamen
вчера в 13:17
ну да, сейчас бы поляков винить во всем что происходит с российским футболом.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:16
Это Дзюба еще мягко сказал.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:15, ред.
Стримы Коса и Поза какими популярными стали 🤣 По факту изделие под названием Дзюба, ничего такого не сказал. Это было в шуточной форме. Но все его реплики сразу же начали форсить на серьезных щах во всех ресурсах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:09
3,14..ов 3,14..ами назвать не зазорно.
Им и сказать на это нечего...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:34
Попросту возразить то нечего.
Гость
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