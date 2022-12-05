Ливакович отбил три пенальти в послематчевой серии в игре плей-офф ЧМ-2022

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 3:1 пенальти).
Голкипер хорватской команды Доминик Ливакович стал третьим вратарем в истории, отразившим три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира.
До этого подобное достижение покорилось португальскому вратарю Рикарду в матче против сборной Англии в 2006 году, а также Даниелю Субашичу в игре против Дании в 2018.
Сам вратарь, кандидат в мастера спорта. Иди отбей три из четырех на ЧМ! Ливакович как минимум показал железные нервы и классную реакцию. Не гадал, а прыгал по удару. Но до утра будем читать, что тут каждый второй бы все отбил. Да вы бы и четвертый взяли, чего мелочиться то
Сам вратарь, кандидат в мастера спорта. Иди отбей три из четырех на ЧМ! Ливакович как минимум показал железные нервы и классную реакцию. Не гадал, а прыгал по удару. Но до утра будем читать, что тут каждый второй бы все отбил. Да вы бы и четвертый взяли, чего мелочиться то