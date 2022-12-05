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Ливакович отбил три пенальти в послематчевой серии в игре плей-офф ЧМ-2022

вчера, 21:12
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 3:1 пенальти).

Голкипер хорватской команды Доминик Ливакович стал третьим вратарем в истории, отразившим три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира.

До этого подобное достижение покорилось португальскому вратарю Рикарду в матче против сборной Англии в 2006 году, а также Даниелю Субашичу в игре против Дании в 2018.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Для самураев обыграть Германию и Испанию оказалось куда проще, чем нормально исполнять пенальти
Сам вратарь, кандидат в мастера спорта. Иди отбей три из четырех на ЧМ! Ливакович как минимум показал железные нервы и классную реакцию. Не гадал, а прыгал по удару. Но до утра будем читать, что тут каждый второй бы все отбил. Да вы бы и четвертый взяли, чего мелочиться то
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:26
Ожидаю, что уже этой зимой отправится в топ чемпионат
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:18
Герой! Вообще вратарь очень хорошего уровня! Пора на повышение!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:18
Сегодня просто его вечер..
Гость
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