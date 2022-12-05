Ливакович отбил три пенальти в послематчевой серии в игре плей-офф ЧМ-2022

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вчера, 21:12

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 3:1 пенальти).

Голкипер хорватской команды стал третьим вратарем в истории, отразившим три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира.

До этого подобное достижение покорилось португальскому вратарю Рикарду в матче против сборной Англии в 2006 году, а также Даниелю Субашичу в игре против Дании в 2018.