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Бенту объявил об отставке с поста главного тренера сборной Южной Кореи

вчера, 08:40
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своей отставке.

Теперь мне нужно подумать о будущем, и оно не связано со сборной Южной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту Федерации футбола Южной Кореи – решение было принято еще в сентябре. И я поблагодарил их за все, что они сделали.

Горжусь тем, что был их тренером на протяжении более четырех лет. Я намерен отдохнуть, а дальше будет видно.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 15:16, ред.
Вполне достойно выступили на ЧМ.
Но мне кажется это не максимум для такой команды.
Хотелось бы чтобы сборную Южной Кореи возглавил Бенитес. Обычно он находит лучшие качества игроков и развивает их, как и было всегда.
В целом идеальный вариант для корейцев сейчас, чтобы подготовиться к следующему ЧМ.
Бенитес не думаю что долго будет без предложения, потому что американцы тоже его могут забрать к подготовке к ЧМ. Вариантов не так много, нужно сделать предложение Бенитесу, чтобы корейцы вышли на топ уровень.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 08:50
Да что ж вы себя не бережёте...
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:42
Много отставок ... но наверное не последняя по исходу ЧМ
Гость
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