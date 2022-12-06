Бенту объявил об отставке с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Южной Кореи объявил о своей отставке.

Теперь мне нужно подумать о будущем, и оно не связано со сборной Южной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту Федерации футбола Южной Кореи – решение было принято еще в сентябре. И я поблагодарил их за все, что они сделали.

Горжусь тем, что был их тренером на протяжении более четырех лет. Я намерен отдохнуть, а дальше будет видно.