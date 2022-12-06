Бенту объявил об отставке с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своей отставке.
Теперь мне нужно подумать о будущем, и оно не связано со сборной Южной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту Федерации футбола Южной Кореи – решение было принято еще в сентябре. И я поблагодарил их за все, что они сделали.
Горжусь тем, что был их тренером на протяжении более четырех лет. Я намерен отдохнуть, а дальше будет видно.
Но мне кажется это не максимум для такой команды.
Хотелось бы чтобы сборную Южной Кореи возглавил Бенитес. Обычно он находит лучшие качества игроков и развивает их, как и было всегда.
В целом идеальный вариант для корейцев сейчас, чтобы подготовиться к следующему ЧМ.
Бенитес не думаю что долго будет без предложения, потому что американцы тоже его могут забрать к подготовке к ЧМ. Вариантов не так много, нужно сделать предложение Бенитесу, чтобы корейцы вышли на топ уровень.
Но мне кажется это не максимум для такой команды.
Хотелось бы чтобы сборную Южной Кореи возглавил Бенитес. Обычно он находит лучшие качества игроков и развивает их, как и было всегда.
В целом идеальный вариант для корейцев сейчас, чтобы подготовиться к следующему ЧМ.
Бенитес не думаю что долго будет без предложения, потому что американцы тоже его могут забрать к подготовке к ЧМ. Вариантов не так много, нужно сделать предложение Бенитесу, чтобы корейцы вышли на топ уровень.