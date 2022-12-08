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Вратарь женской сборной Швеции раскритиковала суммы контрактов в футболе

вчера, 21:28

Вратарь женской сборной Швеции Хедвиг Линдаль критически высказалась о суммах контрактов в футболе, в частности, о предложенной нападающему Криштиану Роналду зарплате в 200 млн евро за сезон от саудовского «Аль-Насра».

Ни один человек не должен иметь возможность зарабатывать такие суммы, когда в мире столько страданий. Но таков рынок. Кажется, это мало кого волнует. Можно только надеяться, что люди, которые зарабатывают эти возмутительные суммы, решат помочь другим людям. Тем, кому не так повезло в жизни.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:40
Сразу понятно что Хедвиг Линдаль хочет быть мужиком и желательно Роналду)...странно что остальные люди, зарабатывающие на порядок неприлично большие суммы не были озвучены...кстати по сравнению с ними Роналду беден как церковная мышь...
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 21:36
Золотые слова леди!
Гость
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