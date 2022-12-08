Вратарь женской сборной Швеции раскритиковала суммы контрактов в футболе

Вратарь женской сборной Швеции Хедвиг Линдаль критически высказалась о суммах контрактов в футболе, в частности, о предложенной нападающему зарплате в 200 млн евро за сезон от саудовского «Аль-Насра».

Ни один человек не должен иметь возможность зарабатывать такие суммы, когда в мире столько страданий. Но таков рынок. Кажется, это мало кого волнует. Можно только надеяться, что люди, которые зарабатывают эти возмутительные суммы, решат помочь другим людям. Тем, кому не так повезло в жизни.