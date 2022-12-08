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«Бавария» проявляет интерес к лучшему ассистенту Бундеслиги Рэндалу Коло

08 декабря 2022, 23:39

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рэндал Коло попал в сферу интересов «Баварии».

Сообщается, что мюнхенцы не собираются предпринимать попыток заполучить футболиста сейчас. Его контракт с «Айнтрахтом» действует до 2027 года. В «Баварии» пристально следят за прогрессом игрока.

Муани забил 5 голов в Бундеслиге в этом сезоне и отдал 9 результативных передач. Он является лучшим ассистентом в чемпионате Германии на данный момент.

Француз принял участие в одном матче в составе национальной команды на ЧМ-2022. Это была встреча с Тунисом в последнем туре группового этапа.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
09 декабря в 01:44
Бавария не успокоится, пока не соберёт всю сборную Франции.
Hertha Berlin
Hertha Berlin
08 декабря в 23:51
Бавария как всегда, в своём репертуаре.
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