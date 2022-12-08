Президент ПСЖ признался, что летом попытается подписать звезду МЮ

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи предположил, что чемпионы Франции летом попытаются подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда на правах свободного агента:
Он потрясающий игрок. Чтобы получить Рэшфорда бесплатно, каждый клуб будет бегать за ним.
Мы не скрываем и говорили об этом раньше, но момент был не очень удачным для обеих сторон. Может быть мы вернёмся к этому летом, почему бы и нет?
Контракт форварда сборной Англии с МЮ истекает после завершения этого сезона, но у манчестерского клуба есть возможность продлить его ещё на год.