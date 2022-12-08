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Президент ПСЖ признался, что летом попытается подписать звезду МЮ

вчера, 20:52

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи предположил, что чемпионы Франции летом попытаются подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда на правах свободного агента:

Он потрясающий игрок. Чтобы получить Рэшфорда бесплатно, каждый клуб будет бегать за ним.

Мы не скрываем и говорили об этом раньше, но момент был не очень удачным для обеих сторон. Может быть мы вернёмся к этому летом, почему бы и нет?

Контракт форварда сборной Англии с МЮ истекает после завершения этого сезона, но у манчестерского клуба есть возможность продлить его ещё на год.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:44
Пусть Роналду подпишет. Тоже звезда, только бывшая.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:47
А Месси на лавку что-ли?
shlomo
shlomo
вчера в 21:06
Ну планов было громадье, но есть то что есть
Гость
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