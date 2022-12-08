Президент ПСЖ признался, что летом попытается подписать звезду МЮ

Президент «Пари Сен-Жермен» предположил, что чемпионы Франции летом попытаются подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента:

Он потрясающий игрок. Чтобы получить Рэшфорда бесплатно, каждый клуб будет бегать за ним.

Мы не скрываем и говорили об этом раньше, но момент был не очень удачным для обеих сторон. Может быть мы вернёмся к этому летом, почему бы и нет?