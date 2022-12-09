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Три клуба заинтересованы в услугах де Врея

сегодня, 00:23

Защитник «Интера» Стефан де Врей заинтересовал «Атлетико», «Астон Виллу» и «Лестер». Сообщается, что клубы уже связались с агентом футболиста.

Соглашение с центральным защитником действует до конца текущего сезона и руководство миланского клуба уже предложило ему новый контракт, но с более низкой зарплатой.

Предполагается, что предложение составляет 3,5 миллиона евро за сезон в течение двух лет с опцией продления ещё на год, однако де Врей хочет сохранить свою текущую зарплату в 4,2 миллиона евро.

Де Врей присоединился к «Интеру» в качестве свободного агента в 2018 году.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:16
Не так много он и просит.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:39
Может будет еще больше.
Гость
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