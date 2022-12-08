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Два клуба Ла Лиги заинтересованы в защитнике сборной Хорватии

вчера, 23:58

Крайний защитник сборной Хорватии Йосип Юранович, который в данный момент выступает на чемпионате мира в Катаре, привлёк внимание сразу двух испанских клубов. В услугах футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Наставник «матрасников» Диего Симеоне планировал подписать 27-летнего игрока ещё во время летнего трансферного окна, однако позже отказался от этой идеи. Теперь же аргентинский специалист желает видеть Юрановича в своём составе уже в январе 2023 года.

Ожидается, что Селтик, за который выступает Йосип на клубном уровне, будет готов отпустить игрока за € 11,5 млн.

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Все комментарии
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сегодня в 00:03, ред.
Деньги не очень большие, думаю, что можно принимать решение для покупки
Гость
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